Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα βίντεο στα social media από την άφιξη του Γιαν Μοντέρο στην Αθήνα.

Νέα άφιξη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Δομινικανός γκαρντ αποθεώθηκε από φιλάθλους του Ολυμπιακού, που τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στα social media, με την άφιξη του Μοντέρο, αλλά και τις φωτογραφίες που έβγαλε με τους φιλάθλους.