Ολυμπιακός: Τα πλάνα της ΚΑΕ από την άφιξη του Μοντέρο
Νέα άφιξη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Δομινικανός γκαρντ αποθεώθηκε από φιλάθλους του Ολυμπιακού, που τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στα social media, με την άφιξη του Μοντέρο, αλλά και τις φωτογραφίες που έβγαλε με τους φιλάθλους.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.