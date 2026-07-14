Παίκτης της Φενέρμπαχτσε τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Σερτάτς Σανλί, όπως ανακοίνωσε ο τούρκικος σύλλογος.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την επιστροφή του Σερτάτς Σανλί στην ομάδα.

Ο τούρκικος σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ο Σανλί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 1.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε πέντε αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Η Ανδρική Ομάδα Μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε μονοετή συμφωνία με τον Εθνικό σέντερ Σερτάτς Σανλί (2,12 εκ. - 1991), ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα μας τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες που πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου πρωταθλήματος EuroLeague. Έχοντας ζήσει 1 EuroLeague, 2 πρωταθλήματα Τουρκίας και 2 Κύπελλα Τουρκίας με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ο Σερτάτς Σανλί, ο οποίος έχει γράψει το όνομά του στην Κίτρινη Κληρονομιά μας με τα επιτεύγματά του, λέμε "Καλώς ήρθες πίσω στην οικογένεια!" και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

