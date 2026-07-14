Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Σανλί
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την επιστροφή του Σερτάτς Σανλί στην ομάδα.
Ο τούρκικος σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ο Σανλί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 1.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε πέντε αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:
«Η Ανδρική Ομάδα Μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε μονοετή συμφωνία με τον Εθνικό σέντερ Σερτάτς Σανλί (2,12 εκ. - 1991), ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα μας τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες που πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου πρωταθλήματος EuroLeague. Έχοντας ζήσει 1 EuroLeague, 2 πρωταθλήματα Τουρκίας και 2 Κύπελλα Τουρκίας με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ο Σερτάτς Σανλί, ο οποίος έχει γράψει το όνομά του στην Κίτρινη Κληρονομιά μας με τα επιτεύγματά του, λέμε "Καλώς ήρθες πίσω στην οικογένεια!" και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».
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Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 14, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı (2.12cm… pic.twitter.com/C6E8hviywZ
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