O Σέιν Λάρκιν ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε κάνοντας το «άλμα» από την Αναντολού Εφές στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία 8 χρόνια έχοντας κατακτήσει δύο φορές τη EuroLeague (2021-2022).

Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής της η τουρκική ομάδα.

Ο 33χρονος άσος αποφάσισε να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το BasketNews, ο Λάρκιν κατέβαλε περίπου 400.000 δολάρια για να «σπάσει» πρόωρα το συμβόλαιό του με την Εφές, ουσιαστικά θυσιάζοντας το ποσό που αντιστοιχούσε στον τελευταίο μήνα των αποδοχών του ώστε να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του.