Φενέρ: Έγινε το «μπαμ» με Λάρκιν, που πλήρωσε από την... τσέπη του για να μεινει ελεύθερος
Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε κάνοντας το «άλμα» από την Αναντολού Εφές στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία 8 χρόνια έχοντας κατακτήσει δύο φορές τη EuroLeague (2021-2022).
Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής της η τουρκική ομάδα.
Ο 33χρονος άσος αποφάσισε να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει το BasketNews, ο Λάρκιν κατέβαλε περίπου 400.000 δολάρια για να «σπάσει» πρόωρα το συμβόλαιό του με την Εφές, ουσιαστικά θυσιάζοντας το ποσό που αντιστοιχούσε στον τελευταίο μήνα των αποδοχών του ώστε να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του.
Shane Larkin Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 13, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin (1.80cm - 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Miami Üniversitesi’nden 2013 yılında mezun olan Larkin, 2013 NBA… pic.twitter.com/Ps490BWo6B
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