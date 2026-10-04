Φενέρμπαχτε - Κορφέζ 85-84: «Παρά τρίχα» τη γλίτωσε η Φενέρ πριν τον Παναθηναϊκό

Φενέρμπαχτε - Κορφέζ 85-84: «Παρά τρίχα» τη γλίτωσε η Φενέρ πριν τον Παναθηναϊκό

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Φενέρμπαχτε - Κορφέζ 85-84: «Παρά τρίχα» τη γλίτωσε η Φενέρ πριν τον Παναθηναϊκό

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Η Φενέρμπαχτσε αγχώθηκε, αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 85-84 στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Κορφέζ πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με δυσκολία της Κορφέζ με 85-84 στο πλαίσιο του της δεύτερης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και γλίτωσε από δεύτερο κάζο λίγο πριν τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάμψει την αντίσταση της Κορφέζ παρά τη διψήφια διαφορά που είχε καταφέρει να χτίσει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Για τη Φενέρ, Χόρτον-Τάκερ και Γιούζανγκ ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο δεύτερος πρόσθεσε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-44, 68-55, 85-84

 

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague και ώρα 21:15.

FENERBAHÇE BEKO
ΠαίκτηςΠOΝEΝT%%%BΟΛ%E.PA.PPΕΜPTΑΜPTΑΜP ΥΠKOΨFAULFAUL ΥΠ+/-PIR
*Nicolo Melli22:4871/333.331/2500/105/771123110003736
*Sertaç Şanlı15:3731/5201/4250/101/250303110104282
*Talen Horton-Tucker21:38228/10805/6833/4753/47505532110122027
*Johnny Juzang26:55216/61003/31003/31006/7861672001003-1130
*Trent Forrest21:4273/742.862/5401/2500/002241210233-87
Shane Larkin16:4631/616.670/301/3330/2010100000011-3
Melih Mahmutoğlu0:0000/000/000/000/00000000000000
Onuralp Bitim23:57135/1435.713/5602/9221/2502131120031-18
Will Clyburn16:1831/5201/2500/301/250112123001342
Chris Silva17:1121/11001/11000/000/001452200041-67
Ignas Sargiunas17:0840/400/000/404/41000111100012-51
Demircan Demir0:0000/000/000/000/00000000000000
Ομάδα / Προπονητής----------14510-------
ΣΥΝΟΛΟ200:008527/6144.2617/315510/303321/307013263913137322025-87

* Αρχική Πεντάδα

Προπονητής: Šarūnas Jasikevičius

     

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