Ο Ζακ ΛεΝτέι θα είναι παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα επόμενα δύο χρόνια, με το συμβόλαιό του να... αγγίζει τα έξι εκατομμύρια για δύο χρόνια!

Η μεταγραφή του Ζακ ΛεΝτέι στη Χάποελ Τελ Αβίβ αδιαμφισβήτητα.... ταρακούνησε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αμερικανός σέντερ να προκαλεί ίλιγγο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport 5», ο ισραηλινός σύλλογος θα του δώσει συνολικά 5.8 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Συνολικά ο ΛεΝτέι θα εισπράξει 2.8 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη σεζόν, ενώ τη δεύτερη θα πάρει 3!

Ο Ζακ ΛεΝτέι προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας μ.ο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, σε 30 αναμετρήσεις.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την ευκαιρία να ενταχθώ στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα τη φιλοδοξία αυτού του συλλόγου και την πίστη σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά, να εκπροσωπήσω αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς φιλάθλους μας. Ας κυνηγήσουμε μαζί τη σπουδαιότητα και ας γράψουμε ιστορία. Πάμε, Χάποελ!», δήλωσε ο ΛεΝτέι.