Χάποελ Τελ Αβίβ: Παρελθόν από την ομάδα ο Κουλέτσοφ
Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν πλέον η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Εγκόρ Κουλέτσοφ, καθώς η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 32χρονο παίκτη.
Ο Κουλέτσοφ δεν κατάφερε να βρει σημαντικό ρόλο στο rotation της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, με την παρουσία του στην ομάδα να περιορίζεται σε μόλις δύο συμμετοχές στο εγχώριο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτές κατέγραψε κατά μέσο όρο 8,5 λεπτά στο παρκέ. Παράλληλα, ο 32χρονος φόργουορντ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην EuroLeague, με αποτέλεσμα η σεζόν του να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη αγωνιστικά.
תודה ובהצלחה בהמשך, איגור ❤️🤍 pic.twitter.com/uyBTpogYhe— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 9, 2026
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