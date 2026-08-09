Ο Εγκόρ Κουλέτσοφ αποτελεί παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ισραηλινή ομάδα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 32χρονο φόργουορντ.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν πλέον η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Εγκόρ Κουλέτσοφ, καθώς η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 32χρονο παίκτη.

Ο Κουλέτσοφ δεν κατάφερε να βρει σημαντικό ρόλο στο rotation της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, με την παρουσία του στην ομάδα να περιορίζεται σε μόλις δύο συμμετοχές στο εγχώριο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτές κατέγραψε κατά μέσο όρο 8,5 λεπτά στο παρκέ. Παράλληλα, ο 32χρονος φόργουορντ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην EuroLeague, με αποτέλεσμα η σεζόν του να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη αγωνιστικά.