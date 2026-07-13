Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκλεισε τον Κάρινγκτον
Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντίν Κάρινγκτον, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα στις θέσεις των γκαρντ.
Ο 30χρονος, την τελευταία τετραετία αγωνιζόταν με τη φανέλα της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ από εδώ και στο εξής θα είναι κάτοικος Τελ Αβίβ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 14.5 πόντους, 2.1 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα.
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Η ανακοίνωση:
הלו 📞 pic.twitter.com/9h8fiKduZy— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 13, 2026
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