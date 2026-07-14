Παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, μέχρι το 2028 θα είναι ο Ζακ ΛεΝτέι, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Ισραήλ.

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, με ιδέα από το NBA 2K, η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ ΛεΝτέι.

Ο Αμερικανός σέντερ κατέληξε σε συμφωνία με τον ισραηλινό σύλλογο, υπογράφοντας συμβόλαιο για δύο χρόνια, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει στη Χάποελ μέχρι το 2028.

Ο ΛεΝτέι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, σε 30 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.

Η ανακοίνωση και το βίντεο:

«Η ΚΑΕ Χάποελ IBI Τελ Αβίβ ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Ζακ ΛεΝτέι με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027/28.

Ο ΛεΝτέι (32 ετών, 2,02 μ.), ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, εντάσσεται στη Χάποελ έπειτα από δύο εξαιρετικές σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο. Στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 0,5 κλεψίματα ανά αγώνα, σουτάροντας με 51,4% στα δίποντα και εντυπωσιακό 49,5% στα τρίποντα.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα (2012–2014) και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Virginia Tech, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2017. Την επαγγελματική του καριέρα την άρχισε στο Ισραήλ με τη Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Ζάλγκιρις Κάουνας, της Αρμάνι Μιλάνο και της Παρτίζαν Βελιγραδίου, πριν επιστρέψει για δεύτερη θητεία στο Μιλάνο, από όπου μετακινείται πλέον στη Χάποελ Τελ Αβίβ».

Ζακ ΛεΝτέι

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την ευκαιρία να ενταχθώ στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα τη φιλοδοξία αυτού του συλλόγου και την πίστη σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά, να εκπροσωπήσω αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς φιλάθλους μας. Ας κυνηγήσουμε μαζί τη σπουδαιότητα και ας γράψουμε ιστορία. Πάμε, Χάποελ!»

Ο αθλητικός διευθυντής, Γιώργος Χήνας:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να καλωσορίσουμε τον Ζακ στην οικογένεια της Χάποελ. Είναι ένας παίκτης που έχει αφήσει το στίγμα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως πραγματικός μαχητής και κορυφαίος ανταγωνιστής. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση "4" όσο και στη θέση "5", είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και θα προσθέσει μια νέα διάσταση στο παιχνίδι μας.»

Ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης

«Καλωσορίζω τον Ζακ στην οικογένειά μας. Έρχεται με μεγάλο κίνητρο για να συμβάλει στη δημιουργία της κουλτούρας που θέλουμε να αναπτύξουμε στη Χάποελ. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως πάουερ φόργουορντ όσο και ως σέντερ, βελτίωσε σημαντικά το παιχνίδι του την περασμένη σεζόν, ιδιαίτερα στο περιφερειακό σουτ, και θα φέρει μαζί του την πολύτιμη εμπειρία του από τη EuroLeague. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την προσθήκη του και ανυπομονούμε να τον δούμε στο παρκέ.»

