«Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν»
Συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «encestando», οι Μπλαουγκράνα θέλουν να κάνουν δικό τους τον 27χρονο σουτέρ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο στην περιφέρεια.
Ο Μάρτιν συνολικά έχει παίξει περίπου 120 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τους Σίξερς, τους Χοκς και τους Νετς.
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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε, σε Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια, έχοντας μ.ο 6.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Tyrese Martin set to sign with Barcelona !!— www.encestando.es (@webEncestando) July 13, 2026
Sources attending NBA League in Las Vegas confirmed to our website a new signing for Spanish team
🏀El Barça tiene a punto un nuevo fichaje, Tyrese Martin, según hemos sabido https://t.co/KrgEQnkz3r
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