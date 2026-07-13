«Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν»

«Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν»

«Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν»
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Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίς Μάρτιν, σύμφωνα με όσα αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα.

Συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ταϊρίς Μάρτιν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «encestando», οι Μπλαουγκράνα θέλουν να κάνουν δικό τους τον 27χρονο σουτέρ, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο στην περιφέρεια.

Ο Μάρτιν συνολικά έχει παίξει περίπου 120 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τους Σίξερς, τους Χοκς και τους Νετς.

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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε, σε Μπρούκλιν και Φιλαδέλφεια, έχοντας μ.ο 6.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

 

@Photo credits: Instagram_Tyrese Martin
     

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