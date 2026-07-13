Η Μπαρτσελόνα γεμίζει σιγά σιγά τα κενά της και ανακοίνωσε τον Τζάστιν Ρόμπινσον.

Πολύ δύσκολη και απαιτητική είναι η σεζόν που έρχεται για τη Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πολλά κενά στο ρόστερ και τα... γεμίζει σιγά σιγά. Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας.

Ο 28χρονος αποτέλεσε εκ των κορυφαίων παικτών της Παρί τη σεζόν που πέρασε και είχε 14.6 πόντους και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα 36 ματς της Euroleague που έπαιξε. Πλην του Ρόμπινσον, ο Νούνιεζ είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός point guard της Μπάρτσα.

Ήρθε σε συμφωνία για συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Αμερικανός playmaker δεν θα έρθει για πρώτη φορά στην Ισπανία, αφού το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Μπρεογάν και δοκίμασε την τύχη του στην ACB.