Η Μπαρτσελόνα είναι σε μια δύσκολη φάση αφού έχει μείνει με 7 παίκτες στο ρόστερ και ακόμα δεν έχει ανακοινώσει προπονητή.

Πολύ δύσκολη και απαιτητική είναι η σεζόν που έρχεται για τη Μπαρτσελόνα και θα έχει πόλλές αλλαγές.

Οι Καταλανοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ. Η Μπάρτσα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ έχει 7 παίκτες, ενώ έχει κάνει μόλις μια μετραγραφή μέχρι στιγμής.

Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει προπονητή, αλλά όπως όλα δείχνουν αναμένεται να πάρει τη θέση ο Σέκουλιτς κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό μέτωπο.

Ο Νκαμουά ήρθε, αλλά χρειάζεται δουλειά ακόμη

Στη Βαρκελώνη αναμένεται να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις καθώς μετά την απόκτηση του Ολιβιέ Νκαμούα θα πρέπει να προχωρήσει σε άλλες... εννέα κινήσεις! Έχει καθυστερήσει ο προγραμματισμός, αφού άργησε αρκετά και το θέμα του προπονητή.

Ο Μόουζες Ράιτ πριν καλά καλά φορέσε τη φανέλα της Μπάρτσα αποχωρεί, αφού η Αρμάνι θα καταβάλει τα 900.000 ευρώ της ρήτρας αποχώρησής του και θα τον πάρει. Οι Καταλανοί κράτησαν στο ρόστερ της έναν από τους κομβικούς παίκτες της ομάδας. Ο λόγος για τον Τζόελ Πάρα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030.

Είχε υψηλούς στόχους στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά απέτυχε να τους υλοποιήσει. Η Μπαρτσελόνα είχε στο στόχαστρο τους Μάικ Τζέιμς, Ζαν Μοντέρο και Σίλβεν Φρανσίσκο, αλλά κανείς από τους τρεις δεν συνεχίζει την καριέρα του στην ομαδα της Καταλανίας. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo η Μπάρτσα έχει σαν στόχο τον Νίκολα Μίροτιτς και θέλει την επιστροφή του.

Έχει μόλις 7 παίκτες

Αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα έχει μόλις επτά παίκτες στο ρόστερ και θα πρέπει να βιαστεί για να καλύψει τα πολλά κενά που έχει. Η Μπάρτσα στο δυναμικό της έχει τον Πάντερ, τον Μπριθουέλα, τον Νούνιεζ, τον Νκαμούα, τον Πάρα και τον Σενγκέλια. Έβδομος παίκτης στο ρόστερ είναι ο 18χρονος Σαγιόν Κεϊτά.

Δηλαδή η ομάδα της Ισπανίας έχει έναν point guard, τον Νούνιεζ. Δύο shooting guard τους Μπριθουέλα και Πάντερ, αλλά και δύο power forwards (Νκαμούα και Πάρα). Ο Σενγκέλία μπορεία να παίξει και σέντερ, ενώ η φυσική του θέση είναι στο «4», ενώ σέντερ είναι και ο Κεϊτά.

Η ομάδα δεν έχει small forward και αν σκεφτούμε ότι ο Σενγκέλια είναι τεσσάρι, δεν έχει και ούτε σέντερ πρώτης γραμμής.

Depth chart

PG: Νούνιεζ

SG: Πάντερ, Μπριθουέλα

SF: -

PF: Σενγκέλια, Νκαμούα, Πάρα

C: Κεϊτά