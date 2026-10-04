LIGA ACB: Απότομη... προσγείωση για την Μπαρτσελόνα - Η Μπασκόνια έριξε 40άρα στην Τζιρόνα

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LIGA ACB: Απότομη... προσγείωση για την Μπαρτσελόνα - Η Μπασκόνια έριξε 40άρα στην Τζιρόνα

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Δύο διαφορετικές εικόνες στην ACB για Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, με τους «μπλαουγκράνα» να γνωρίζουν την ήττα από τη Μούρθια και τους Βάσκους να κάνουν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Τζιρόνα.

Η Μπαρτσελόνα στραβοπάτησε απέναντι στη Μούρθια γνωρίζοντας την ήττα με 100-94 για τη 2η αγωνιστική της Liga ACB με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των «μπλαουγκράνα» και να πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Μούρθια βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τον Ραντεμπό να ηγείται με 16 πόντους και τον Μπου να ακολουθεί στους 15. Ο Πάνσα πρόσθεσε 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, σημειώνοντας double-double. Για την Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον είχε 17.

Η ομάδα του κόουτς Σέκουλιτς πλέον στρέφει το βλέμμα της στην EuroLeague και στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, που θα διεξαχθεί εντός έδρας στις 9 Οκτωβρίου (21:30).

Tα δεκάλεπτα: 18-18,46-46, 70-73, 100-94

 

UCAM Murcia
GiocatoreMinPunTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziASSPalle RecPalle PersStoppateFalliValutazione+/-
R/T%R/T%R/T%ODTDSCS
0 - S. Boum19:59153/650%2/540%3/475%01131100021511
1 - M. Forrest09:26113/475%1/1100%2/540%0221000002611
2 - S. Raieste22:3472/367%1/333%0/00%123010001166
6 - J. Marcos19:2381/250%1/250%3/475%1235200014114
12 - J. Radebaugh22:24162/540%4/667%0/00%02212500011016
13 - W. Falk18:3721/250%0/20%0/00%13412101050-3
15 - E. Cate14:0493/3100%0/00%3/3100%01123200021320
20 - J. Pansa25:39115/1145%0/00%1/333%741111000131521
21 - M. Diagné00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
28 - M. Steinbergs12:1630/00%0/10%3/3100%033000000153
31 - D. Ennis14:1391/425%1/333%4/4100%00010100017-3
99 - T. Nakic21:2592/2100%1/333%2/367%235000000211-2
Squadra-00/00%0/00%0/00%41501000004-
TOTALI200:0010023/4255%11/2642%21/2972%1624401512101132111430

Barça
GiocatoreMinPunTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziASSPalle RecPalle PersStoppateFalliValutazione+/-
R/T%R/T%R/T%ODTDSCS
0 - K. Punter22:58183/560%3/3100%3/3100%03323000222318
1 - U. Gibson17:15102/633%2/2100%0/00%0112400050-120
2 - T. Martin21:1763/743%0/10%0/10%14500100012-14
73 - S. Umude15:3221/1100%0/10%0/00%02200000130-5
05 - J. Robinson23:50173/650%3/838%2/2100%011301000444
14 - D. Brizuela20:1272/367%1/520%0/00%11220101020-24
10 - A. Ubal00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
13 - O. Nkamhoua22:28142/450%1/250%7/888%21310000105-8
19 - J. Núñez00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
17 - O. Balcerowski17:32123/475%0/00%6/875%4261000014421
62 - J. Minaya14:2800/00%0/20%0/00%101002100323
14 - J. Parra24:2883/743%0/10%2/450%23503100202-16
Squadra-00/00%0/00%0/00%24600100007-
TOTALI200:009422/4351%10/2540%20/2677%132235111071152421-30

Μπασκόνια – Τζιρόνα 118-78

Μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague, η Μπασκόνια συνέχισε με εντυπωσιακό τρόπο και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Οι Βάσκοι διέλυσαν την Τζιρόνα με 118-78, έφτασαν στο 2/2 στην ACB και μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Η εικόνα της Μπασκόνια άλλαξε πλήρως μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο βρέθηκε πίσω με έξι πόντους. Από εκεί και έπειτα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, κυριαρχώντας στις δύο επόμενες περιόδους και φτάνοντας στο τέλος της τρίτης στο +25, έχοντας επιμέρους σκορ 66-37.

Η επιθετική πολυφωνία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό των νικητών, με επτά παίκτες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ντουάρτε ήταν πρώτος σκόρερ με 18, ενώ ο Κούρουκς πρόσθεσε 13. Από 11 πόντους σημείωσαν οι Φαρίντ, Γιοκσίμοβιτς, Σάντος, Σπανιόλο και Σεντεκέρσκις.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 54-42, 86-61, 118-78

Kosner Baskonia
GiocatoreMinPunTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziASSPalle RecPalle PersStoppateFalliValutazione+/-
R/T%R/T%R/T%ODTDSCS
1 - AJ Lawson17:5691/250%1/520%4/4100%0223000012910
2 - K. Simmons18:0091/250%2/367%1/1100%0114101001120
3 - DJ Stewart16:2630/10%0/10%3/475%1230000001310
5 - C. Duarte13:15192/450%4/580%3/3100%03321201022215
6 - S. Joksimovic18:38113/475%1/250%2/2100%11222001121317
7 - R. Kurucs16:07134/4100%1/250%2/2100%01100100121417
8 - T. Sedekerskis19:58114/667%1/250%0/00%27940000022228
10 - M. Spagnolo17:23111/425%3/475%0/00%02242000021521
12 - D. Baugh18:2261/1100%0/30%4/4100%0003100002716
21 - M. Santos16:13111/1100%2/450%3/475%04421010031522
25 - C. Frisch07:0742/2100%0/10%0/10%101002002017
35 - K. Faried20:35111/617%1/1100%6/6100%71821210011721
Squadra-00/00%0/00%0/00%20200100001-
TOTALI200:0011821/3757%16/3348%28/3190%14243826983241715324


FIATC Girona
GiocatoreMinPunTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziASSPalle RecPalle PersStoppateFalliValutazione+/-
R/T%R/T%R/T%ODTDSCS
0 - M. McClung18:52123/560%1/520%3/3100%235161100218-18
1 - D. N'Guessan24:53105/771%0/10%0/00%044113001211-22
4 - P. Busquets19:51111/250%3/475%0/00%033120000318-18
5 - A. Kunc09:1000/00%0/10%0/00%1120110002-1-14
9 - D. Stenionis06:1500/00%0/20%0/00%0000200000-8-31
11 - S. Whittaker20:0381/425%2/367%0/00%10142001024-22
12 - M. Geben21:49105/771%0/30%0/10%224100102311-25
20 - K. Brunot05:0400/00%0/00%0/00%11200000002-12
21 - A. Pluta15:0442/450%0/40%0/00%00041000021-11
23 - S. Martínez22:4821/1100%0/00%0/00%0000200030-3-11
24 - J. Pérez19:46156/967%1/425%0/00%325210011213-21
25 - N. Maric16:2563/475%0/00%0/00%12321101039-18
Squadra-00/00%0/00%0/00%11201000001-
TOTALI200:007827/4363%7/2726%3/475%121931162062342466-200
@Photo credits: EuroLeague
     

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