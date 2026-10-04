LIGA ACB: Απότομη... προσγείωση για την Μπαρτσελόνα - Η Μπασκόνια έριξε 40άρα στην Τζιρόνα
Η Μπαρτσελόνα στραβοπάτησε απέναντι στη Μούρθια γνωρίζοντας την ήττα με 100-94 για τη 2η αγωνιστική της Liga ACB με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των «μπλαουγκράνα» και να πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Η Μούρθια βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τον Ραντεμπό να ηγείται με 16 πόντους και τον Μπου να ακολουθεί στους 15. Ο Πάνσα πρόσθεσε 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, σημειώνοντας double-double. Για την Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον είχε 17.
Η ομάδα του κόουτς Σέκουλιτς πλέον στρέφει το βλέμμα της στην EuroLeague και στην αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, που θα διεξαχθεί εντός έδρας στις 9 Οκτωβρίου (21:30).
Tα δεκάλεπτα: 18-18,46-46, 70-73, 100-94
|Giocatore
|Min
|Pun
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|ASS
|Palle Rec
|Palle Pers
|Stoppate
|Falli
|Valutazione
|+/-
|R/T
|%
|R/T
|%
|R/T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|C
|S
|0 - S. Boum
|19:59
|15
|3/6
|50%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|15
|11
|1 - M. Forrest
|09:26
|11
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6
|11
|2 - S. Raieste
|22:34
|7
|2/3
|67%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|6
|6 - J. Marcos
|19:23
|8
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|11
|4
|12 - J. Radebaugh
|22:24
|16
|2/5
|40%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|5
|0
|0
|0
|1
|10
|16
|13 - W. Falk
|18:37
|2
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|0
|-3
|15 - E. Cate
|14:04
|9
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|2
|13
|20
|20 - J. Pansa
|25:39
|11
|5/11
|45%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|7
|4
|11
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|15
|21
|21 - M. Diagné
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28 - M. Steinbergs
|12:16
|3
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|3
|31 - D. Ennis
|14:13
|9
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|7
|-3
|99 - T. Nakic
|21:25
|9
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|2/3
|67%
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|-2
|Squadra
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|1
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-
|TOTALI
|200:00
|100
|23/42
|55%
|11/26
|42%
|21/29
|72%
|16
|24
|40
|15
|12
|10
|1
|1
|3
|21
|114
|30
|Giocatore
|Min
|Pun
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|ASS
|Palle Rec
|Palle Pers
|Stoppate
|Falli
|Valutazione
|+/-
|R/T
|%
|R/T
|%
|R/T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|C
|S
|0 - K. Punter
|22:58
|18
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|2
|2
|23
|18
|1 - U. Gibson
|17:15
|10
|2/6
|33%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|4
|0
|0
|0
|5
|0
|-1
|20
|2 - T. Martin
|21:17
|6
|3/7
|43%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|-14
|73 - S. Umude
|15:32
|2
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|-5
|05 - J. Robinson
|23:50
|17
|3/6
|50%
|3/8
|38%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|4
|4
|14 - D. Brizuela
|20:12
|7
|2/3
|67%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|-24
|10 - A. Ubal
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 - O. Nkamhoua
|22:28
|14
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|7/8
|88%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|-8
|19 - J. Núñez
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17 - O. Balcerowski
|17:32
|12
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|6/8
|75%
|4
|2
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|4
|21
|62 - J. Minaya
|14:28
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|14 - J. Parra
|24:28
|8
|3/7
|43%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|2
|3
|5
|0
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|-16
|Squadra
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|-
|TOTALI
|200:00
|94
|22/43
|51%
|10/25
|40%
|20/26
|77%
|13
|22
|35
|11
|10
|7
|1
|1
|5
|24
|21
|-30
Μπασκόνια – Τζιρόνα 118-78
Μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague, η Μπασκόνια συνέχισε με εντυπωσιακό τρόπο και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Οι Βάσκοι διέλυσαν την Τζιρόνα με 118-78, έφτασαν στο 2/2 στην ACB και μετέτρεψαν το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.
Η εικόνα της Μπασκόνια άλλαξε πλήρως μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο βρέθηκε πίσω με έξι πόντους. Από εκεί και έπειτα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, κυριαρχώντας στις δύο επόμενες περιόδους και φτάνοντας στο τέλος της τρίτης στο +25, έχοντας επιμέρους σκορ 66-37.
Η επιθετική πολυφωνία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό των νικητών, με επτά παίκτες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ντουάρτε ήταν πρώτος σκόρερ με 18, ενώ ο Κούρουκς πρόσθεσε 13. Από 11 πόντους σημείωσαν οι Φαρίντ, Γιοκσίμοβιτς, Σάντος, Σπανιόλο και Σεντεκέρσκις.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 54-42, 86-61, 118-78
|Giocatore
|Min
|Pun
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|ASS
|Palle Rec
|Palle Pers
|Stoppate
|Falli
|Valutazione
|+/-
|R/T
|%
|R/T
|%
|R/T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|C
|S
|1 - AJ Lawson
|17:56
|9
|1/2
|50%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|9
|10
|2 - K. Simmons
|18:00
|9
|1/2
|50%
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|12
|0
|3 - DJ Stewart
|16:26
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|10
|5 - C. Duarte
|13:15
|19
|2/4
|50%
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|2
|22
|15
|6 - S. Joksimovic
|18:38
|11
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|17
|7 - R. Kurucs
|16:07
|13
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|14
|17
|8 - T. Sedekerskis
|19:58
|11
|4/6
|67%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|7
|9
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|22
|28
|10 - M. Spagnolo
|17:23
|11
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|21
|12 - D. Baugh
|18:22
|6
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|16
|21 - M. Santos
|16:13
|11
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|15
|22
|25 - C. Frisch
|07:07
|4
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|7
|35 - K. Faried
|20:35
|11
|1/6
|17%
|1/1
|100%
|6/6
|100%
|7
|1
|8
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|17
|21
|Squadra
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|TOTALI
|200:00
|118
|21/37
|57%
|16/33
|48%
|28/31
|90%
|14
|24
|38
|26
|9
|8
|3
|2
|4
|17
|153
|24
|Giocatore
|Min
|Pun
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|ASS
|Palle Rec
|Palle Pers
|Stoppate
|Falli
|Valutazione
|+/-
|R/T
|%
|R/T
|%
|R/T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|C
|S
|0 - M. McClung
|18:52
|12
|3/5
|60%
|1/5
|20%
|3/3
|100%
|2
|3
|5
|1
|6
|1
|1
|0
|0
|2
|18
|-18
|1 - D. N'Guessan
|24:53
|10
|5/7
|71%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|2
|11
|-22
|4 - P. Busquets
|19:51
|11
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|-18
|5 - A. Kunc
|09:10
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|-1
|-14
|9 - D. Stenionis
|06:15
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|-31
|11 - S. Whittaker
|20:03
|8
|1/4
|25%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|4
|-22
|12 - M. Geben
|21:49
|10
|5/7
|71%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|11
|-25
|20 - K. Brunot
|05:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-12
|21 - A. Pluta
|15:04
|4
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-11
|23 - S. Martínez
|22:48
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|-3
|-11
|24 - J. Pérez
|19:46
|15
|6/9
|67%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|13
|-21
|25 - N. Maric
|16:25
|6
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|9
|-18
|Squadra
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|TOTALI
|200:00
|78
|27/43
|63%
|7/27
|26%
|3/4
|75%
|12
|19
|31
|16
|20
|6
|2
|3
|4
|24
|66
|-200
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