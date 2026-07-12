Παίκτης της Χάποελ για άλλα τρία χρόνια θα παραμείνει ο Νταν Οτούρου, καθώς η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Αμερικανός σέντερ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Χάποελ έως και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-29. Ο Οτούρου εντάχθηκε στη Χάποελ το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε παραμένει υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 42 παιχνίδια της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 13,9 πόντους με ποσοστό 71% στα δίποντα, 5,7 ριμπάουντ και 1,4 τάπες. Αντίστοιχα στη Winner League του Ισραήλ αγωνίστηκε σε επτά παιχνίδια της κανονικής περιόδου, έχοντας μέσο όρο 7,6 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 0,4 τάπες και ποσοστό 65,6% στα δίποντα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και νιώθω ευλογημένος για την ευκαιρία να φορέσω την κόκκινη φανέλα και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά και να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να ακούσω ξανά την υποστήριξή σας και να σας δω όλους ξανά. Πάμε, Χάποελ!» είπε ο Οτούρου λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.