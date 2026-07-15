Η συμφωνία του Ταμίρ Μπλατ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, φαίνεται να «παγώνει», λόγω του ρόλου που αναμένεται να έχει ο παίκτης στην ομάδα, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα.

Ακόμα μία περίπτωση παίκτη που αναμένεται να εξελιχθεί σε σίριαλ για τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι αυτή του Ταμίρ Μπλατ.

Ο Ισραηλινός γκαρντ, είχε συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, προκειμένου να την ενισχύσει στις θέσεις των γκαρντ, ωστόσο σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sport 5», το deal «πάγωσε».

Πιο αναλυτικά, προέκυψαν διαφωνίες μέσα στην ομάδα, σχετικά με τον ρόλο που θα είχε, καθώς ο Μπλατ αναμένεται να είναι ο 4ος κατά σειρά γκαρντ στη Χάποελ. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ταμίρ Μπλατ έχει λάβει τελεσίγραφο να απαντήσει μέσα σήμερα αργά το βράδυ.

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει με πολυετές συμβόλαιο τον γκαρντ και να τον παραχωρήσει δανεικό την επόμενη σεζόν. Το συγκεκριμένο σενάριο συζητήθηκε κιόλας στη χθεσινή τους συνάντηση.

Ο Μπλατ έχει στα χέρια του κιάλες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού και παραμένεις διθέσιμος, ενώ καλείται να πάρει μια απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 7.1 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά αγώνα.