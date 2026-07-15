Παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ για την επόμενη χρόνια θα είναι ο Τόμας Σατοράνσνκι, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Στη Χάποελ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόμας Σατοράνσκι!

Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέχου φόργουορντ για την επόμενη σεζόν. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για τις κινήσεις που θα κάνει η Χάποελ και μεταξύ άλλων για την απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι. Ο πολύπειρος γκαρντ, είχε μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και έμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Σατοράνσκι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Τσέχου πόιντ γκαρντ Τόμας Σατορανσκι με συμβόλαιο ενός έτους, μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.

Ο Σατορανσκι (34, 2,01 μ.), ένας από τους πιο έμπειρους και σεβαστούς πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, εντάσσεται στη Χάποελ μετά από τέσσερις σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Τη σεζόν 2025/26, είχε μέσο όρο 7,0 πόντους, 4,3 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ και 0,7 κλεψίματα ανά αγώνα στην EuroLeague, με ποσοστό ευστοχίας 49,4% στα δύο σουτ και 48,9% στα τρία σουτ. Στο ισπανικό πρωτάθλημα, κατέγραψε 6,3 πόντους, 3,9 ασίστ, 2,5 ριμπάουντ και 40% στα σουτ πέρα ​​από το όριο της επίθεσης.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην USK Πράγας και στη συνέχεια μετακόμισε στη Σεβίλλη της Ισπανίας, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στα υψηλά επίπεδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αργότερα εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα για δύο σεζόν, από όπου έφυγε για το NBA, όπου έπαιξε για έξι σεζόν με τους Washington Wizards, τους Chicago Bulls, τους New Orleans Pelicans και τους San Antonio Spurs. Το καλοκαίρι του 2022, επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα για μια δεύτερη θητεία, από όπου έρχεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σατορανσκι θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες της εθνικής ομάδας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας την Τσεχική Δημοκρατία σε πρωτοφανή επιτεύγματα, όπως η 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του.

Τόμας Σατορανσκι: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στη Χάποελ. Ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους και να αναλάβω αυτή την πρόκληση. Τα λέμε σύντομα, ελάτε Χάποελ».

Προπονητής Γιώργος Χίνας: «Ο Τόμας είναι ακριβώς ο τύπος παίκτη που θέλουν να έχουν οι ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν. Η εμπειρία του στο NBA και στα υψηλότερα επίπεδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι ανεκτίμητη για εμάς. Είναι ικανός να συνεισφέρει σε μια ποικιλία τομέων στο γήπεδο και η προσωπικότητά του θα ανεβάσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς μας σε όλα τα περιβάλλοντα».

Ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Ιτούδης: «Ήθελα να συνεργαστώ με τον Τόμας στο παρελθόν, μιλήσαμε και δεν λειτούργησε και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμβεί, τον συγχαίρω που εντάχθηκε στη Χάποελ. Πιστεύω ότι θα φέρει την εμπειρία του, την υπέροχη αμυντική του ικανότητα, την ικανότητα να οργανώνει ένα παιχνίδι και να παίζει για την ομάδα. Σε συζητήσεις μαζί του, έδειξε ότι έχει μεγάλο κίνητρο να βοηθήσει τη Χάποελ και να φτάσει σε νέα ύψη, και είμαι χαρούμενος για την άφιξή του στην οικογένειά μας»