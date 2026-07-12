Πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία κλείνει τον Τόμας Σατοράνσκι.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να δείξει ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο τη σεζόν που έρχεται. Όπως σας είχε ενημερώσει το gazzetta, ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας του Ιτούδη, είναι ο Τόμας Σατοράνσκι.

Με βάση το δημοσίευμα του ισραηλινού «Sport5», η Χάποελ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον πολύπειρο Τσέχο γκαρντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα. Ο 34χρονος θα είναι ουσιαστικά ο αντικαταστάτης του Μαντάρ, ο οποίος πήγε στη Μακάμπι.

Ο Σατοράνσκι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής.