O Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στο Λας Βέγκας και το Summer League, με τον Ολυμπιακό να έχει εστιάσει σε παίκτες που αγωνίζονται στο «3» και το «4».

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν που πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Τον Μάη πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague, ενώ κατάφερε να πάρει και τη Stoiximan GBL νικώντας τον Παναθηναϊκό στον τελικό.

Οι Πειραιώτες έχουν προσθέσει ποιότητα στην περιφέρεια τους με την απόκτηση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο, αλλά δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπους για να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Για άλλο ένα καλοκαίρι ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στις ΗΠΑ και παρακολουθεί ματς του Summer League στο Λας Βέγκας

Ο Μπαρτζώκας και φέτος στο Summer League

Ο head coach των Πειραιωτών πιστός στη συνήθεια του, βρίσκεται και φέτος Summer League του Λας Βέγκας. Μαζί του είναι και ο GM της ομάδας Νίκο Λεπενιώτη με τον Sports Director των «ερυθρολεύκων» Χρήστο Μπαφέ.

Στον Ολυμπιακό έχουν εστιάσει σε παίκτες που αγωνίζονται κυρίως στη θέση του small forward και του power forward με σκοπό να γεμίζουν κι άλλο το ρόστερ και να καλύψουν τις τελευταίες εκκρεμότητες.

Oι Πειραιώτες έχουν κυκλώσει και την περίπτωση του Ελληνοαμερικανού, Τζον Πουλακίδα. O 23χρονος, ύψους 1.98μ., γκαρντ αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια του NBA με τους Ντάλας Μάβερικς στο τέλος της σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 40% στο τρίποντο.

Το πρόβλημα με τον Πουλακίδα είναι ότι δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο ωστόσο -και όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει πριν από λίγο καιρό- έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες προκειμένου να το αποκτήσει. Κάτι που αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο δέλεαρ για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που μελλοντικά δεν θα πιάνει θέση ξένου στο ρόστερ.