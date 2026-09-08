Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μετά από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό, επιστρέφει στην ΑΕΚ.

Έτοιμος για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον 32χρονο γκαρντ και μετά από έξι χρόνια στον Πειραιά, θα αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους».

Το όνομα του «Λάρι» ακουγόταν πολύ έντονα για την ΑΕΚ εδώ και αρκετό καιρό και πλέον θα επιστρέψει στην παλιά του ομάδα.

Επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τον πολύπειρο γκαρντ, ο οποίος είχε φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» από το 2016 μέχρι το 2019. Με τη φανέλα της ΑΕΚ, είχε κατακτήσει το BCL (2018), το διηπειρωτικό (2019), αλλά και το κύπελλο Ελλάδας (2018).

Το παλμαρέ του με τον Ολυμπιακό είναι πολύ πλούσιο, με 4 πρωταθλήματα, 4 Σούπερ Καπ, 3 κύπελλα Ελλάδας, αλλά και τη EuroLeague του 2026.