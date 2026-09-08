Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ και έτσι θα αγωνίζεται στην αρχή της σεζόν στη «Sunel Arena».

Ο Ολυμπιακός βρήκε το «σπίτι» του, μέχρι να είναι έτοιμο το νέο ΣΕΦ, προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ, σχετικά με την παραχώρηση της Sunel Arena.

Τα τελευταία 24ωρα, υπήρχε μεγάλη κουβέντα για το αν θα ολοκληρωθεί το deal, ωστόσο οι δύο ομάδες ήρθανε σε deal. Οι οικονομικές διαφορές που υπήρχαν, λύθηκαν και έτσι οι διαδικασίες προχωράνε.

Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να βρει κάποιες εναλλακτικές επιλογές, σε περίπτωση που δεν θα έπαιζε στη «Sunel Arena», όμως μέχρι τις αρχές του νέου έτους, θα αγωνίζεται στα Λιόσια. Ένα γήπεδο που θα έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη EuroLeague, αλλά θα μπορέσει να φιλοξενήσει και χιλιάδες φίλους της ομάδας.

Από την άλλη, στην τελική ευθεία μπαίνει και η υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Μένουν μόνο τυπικές λεπτομέρειες για να υπογραφεί το συμβόλαιο και να φορέσει πάλι τα «κιτρινόμαυρα».