Ο Εβάν Φουρνιέ ανέβασε μία φωτογραφία με τη νέα «χρυσή» λεπτομέρεια στη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στο «T-Center», καθώς κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague την περασμένη σεζόν. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Final Four.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ανέβασε μία φωτογραφία στο «Χ» με τη νέα φανέλα της ομάδας, στην οποία υπάρχει με χρυσό χρώμα το έμβλημα της EuroLeague. Ο Φουρνιέ, έγραψε ότι αυτή είναι μία υπενθύμιση, για τα όσα πέτυχε ο Ολυμπιακός.

Η ανάρτηση του Φουρνιέ

«Μια υπενθύμιση για όσα καταφέραμε, αλλά και μια ευθύνη να φανείς αντάξιος αυτού. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, ας τιμήσουμε αυτό που συμβολίζει. Πάντα μαζί. Τα λέμε σύντομα».