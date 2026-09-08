Φουρνιέ: Το σχόλιο για τη χρυσή λεπτομέρεια στη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στο «T-Center», καθώς κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague την περασμένη σεζόν. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του Final Four.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ανέβασε μία φωτογραφία στο «Χ» με τη νέα φανέλα της ομάδας, στην οποία υπάρχει με χρυσό χρώμα το έμβλημα της EuroLeague. Ο Φουρνιέ, έγραψε ότι αυτή είναι μία υπενθύμιση, για τα όσα πέτυχε ο Ολυμπιακός.
Η ανάρτηση του Φουρνιέ
«Μια υπενθύμιση για όσα καταφέραμε, αλλά και μια ευθύνη να φανείς αντάξιος αυτού. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, ας τιμήσουμε αυτό που συμβολίζει. Πάντα μαζί. Τα λέμε σύντομα».
A reminder of what we achieved, but a responsibility to live up to it.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 8, 2026
Win or lose, may we honor what it represents. Together always #WeMove
See yall soon pic.twitter.com/6iYdJN29TF
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