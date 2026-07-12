Ο Τζον Πουλακίδας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ανθρώπων του Ολυμπιακού οι οποίοι δίνουν το «παρών» στο Summer League του Λας Βέγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανοικτά τα μάτια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Ελληνοαμερικανού, Τζον Πουλακίδα.

O 23χρονος, ύψους 1.98μ., γκαρντ αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια του NBA με τους Ντάλας Μάβερικς στο τέλος της σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 40% στο τρίποντο.

Μάλιστα παίρνει μέρος και στο Summer League του Λας Βέγκας, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και δη του Γιώργου Μπαρτζώκα ο οποίος βρίσκεται στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ και παρακολουθεί δια ζώσης το Summer League μαζί με τους Νίκο Λεπενιώτη και Χρήστο Μπαφέ.

Το πρόβλημα με τον Τζον Πουλακίδα είναι ότι δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο ωστόσο -και όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει πριν από λίγο καιρό- έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες προκειμένου να το αποκτήσει. Κάτι που αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο δέλεαρ για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που μελλοντικά δεν θα πιάνει θέση ξένου στο ρόστερ.

Και φυσικά πρόκειται για έναν εξελίξιμο παίκτη, εξαιρετικός σουτέρ, με προοπτική να κάνει την δική του καριέρα.