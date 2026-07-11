Euroleague: Η ανάρτηση για την ανανέωση του Παπανικολάου στον Ολυμπιακό
Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα δύο χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία των ερυθρολεύκων παρέμεινε, σηκώνοντας τη σεζόν που πέρασε το τρόπαιο της Euroleague.
Η Εuroleague σχολίασε την εξέλιξη αυτή για τον αρχηγό του Ολυμπιακού και αναρωτήθηκε αν θα ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες. «Δύο χρόνια ακόμα, o αρχηγός παρέμεινε στην ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους οπαδούς στο Final Four», έγραψαν οι διοργανωτές.
Η ανάρτηση της Euroleague
2 more years, the captain’s commitment to his club @Olympiacos_BC 🤝— EuroLeague (@EuroLeague) July 11, 2026
More success to come? An emotional Kostas with the fans at #F4GLORY pic.twitter.com/W6B61CkBzz
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