Η Euroleague αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα δύο χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία των ερυθρολεύκων παρέμεινε, σηκώνοντας τη σεζόν που πέρασε το τρόπαιο της Euroleague.

Η Εuroleague σχολίασε την εξέλιξη αυτή για τον αρχηγό του Ολυμπιακού και αναρωτήθηκε αν θα ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες. «Δύο χρόνια ακόμα, o αρχηγός παρέμεινε στην ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους οπαδούς στο Final Four», έγραψαν οι διοργανωτές.

Η ανάρτηση της Euroleague