Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός της Μπαρτσελόνα προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη νέα σεζόν.

Σε δεινή κατάσταση έχει περιέλθει η Μπαρτσελόνα καθώς είναι τα πάντα ανοικτά όσον αφορά τον προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία!

Όπως ανέφερε ωστόσο η «Sport» οι Καταλανοί έχουν καταλήξει στον άνθρωπο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σλοβένο, Αλεξάντερ Σέκουλιτς!

Συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Σλοβένος προπονητής έχει ήδη ενημερώσει τον στενό του κύκλο ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα και ότι απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες των συμβολαίων για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αν μη τι άλλο στην Βαρκελώνη αναμένεται να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις καθώς μετά την απόκτηση του Ολιβιέ Νκαμούα θα πρέπει να προχωρήσει σε άλλες... εννέα κινήσεις! Φυσικά η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ο χρόνος για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά.

Η «Sport» ανέφερε επίσης ότι στόχος της Μπαρτσελόνα για αντί-Πασκουάλ ήταν ο Πάολο Γκαλμπιάτι της Μπασκόνια. Αρχικά, η υπόθεση φαινόταν εφικτή, καθώς η Μπασκόνια δεν τον υπολόγιζε για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ήδη ως εναλλακτική λύση τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Όλα όμως άλλαξαν όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Ιταλό τεχνικό. Ξαφνικά, η Μπασκόνια αντιλήφθηκε ότι διέθετε ένα σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο» που ενδιέφερε έναν άμεσο ανταγωνιστή και ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση σχεδόν αδύνατη για τους Καταλανούς, καθώς οι Βάσκοι δεν υποχώρησαν από τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σέκουλιτς και Μπαρτσελόνα βρίσκονται στην τελική τους ευθεία και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις μάλιστα πολύ σύντομα...