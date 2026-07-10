Ο Τζόελ Πάρα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα και θα είναι κάτοικος Βαρκελώνης μέχρι το 2030.

Η Μπαρτσελόνα που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, κράτησε στο ρόστερ της έναν από τους κομβικούς παίκτες της ομάδας. Ο λόγος για τον Τζόελ Πάρα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030.

Ο Ισπανός φόργουορντ, αγωνίζεται στους Καταλανούς από το 2023 και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 5.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε το συμβόλαιο του Τζόελ Πάρα έως το 2030

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζόελ Πάρα, με τον Καταλανό φόργουορντ να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Ο 25χρονος άσος εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» πριν από τρία χρόνια με αρχική συμφωνία έως το 2027, η οποία είχε ήδη επεκταθεί το περασμένο καλοκαίρι μέχρι το 2028. Με τη νέα συμφωνία, το συμβόλαιό του αναβαθμίζεται εκ νέου και ο Πάρα θα παραμείνει στη Βαρκελώνη για ακόμη τέσσερις σεζόν, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες του πρότζεκτ τόσο για την παρουσία του στο παρκέ όσο και για τον ηγετικό του ρόλο στα αποδυτήρια.

Στις τρεις σεζόν που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Πάρα έχει καθιερωθεί ως σημαντικό μέλος της ομάδας, προσφέροντας ένταση, ενέργεια και ιδιαίτερη σύνδεση με τον κόσμο στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Παράλληλα, ξεχωρίζει για την ευελιξία του, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια, διαθέτοντας αξιόπιστο σουτ, δυνατή σωματοδομή και μεγάλη ικανότητα στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Τη σεζόν 2025-26 μέτρησε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 11,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στο ισπανικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας μάλιστα ατομικά ρεκόρ με 24 πόντους και 34 βαθμούς αξιολόγησης απέναντι στη Μοραμπάνκ Ανδόρα.

Στη EuroLeague ολοκλήρωσε τη χρονιά με 5,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 6,8 βαθμούς αξιολόγησης κατά μέσο όρο, βελτιώνοντας τις επιδόσεις του σε σχέση με τις δύο πρώτες του σεζόν στη διοργάνωση.

Μέχρι σήμερα, ο Τζόελ Πάρα έχει αγωνιστεί σε συνολικά 223 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα: 112 στη Liga Endesa, 97 στη EuroLeague, 6 στο Κύπελλο Ισπανίας, 1 στο Σούπερ Καπ Ισπανίας και 7 στο Πρωτάθλημα Καταλονίας».+