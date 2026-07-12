Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Ολιβιέ Ενκάμουα
Μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση προπονητή, ωστόσο η Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή. Πρόκειται για τον Ολιβιέ Ενκάμουα, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη Βαρέζε.
Ο διεθνής Φινλανδός φόργουορντ, είχε την περασμένη σεζόν μέσο όρο 16.1 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 31.1 λεπτά στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
«Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολιβιέ Ενκάμουα έως το 2028
Η Μπαρτσελόνα και ο παίκτης Ολιβιέ Ενκάμουα, 26 ετών και ύψους 2,03 μ., έφτασαν σε συμφωνία για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2028.
Ο Φινλανδός φόργουορντ/πάουερ φόργουορντ έρχεται από τη Βαρέζε της Ιταλίας, έχοντας παράλληλα σημαντική διεθνή εμπειρία με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας, το γερμανικό πρωτάθλημα αλλά και το NCAA.
Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει ενέργεια στην άμυνα, ικανότητα στην ανάγνωση των φάσεων και στο ριμπάουντ, αλλά και δυναμική παρουσία στην επίθεση, με έφεση στο να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, είτε μετά από πάσα είτε με εντυπωσιακά καρφώματα».
𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐍𝐤𝐚𝐦𝐡𝐨𝐮𝐚, 𝐧𝐨𝐮 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 💙❤ pic.twitter.com/RpJsQ8SFgB— Barça Basket (@FCBbasket) July 12, 2026
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