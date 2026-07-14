Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως κλείνει τον 27χρονο γκαρντ, Στάνλεϊ Ουμούντε.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τις μεταγραφές και μετά την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρί, ετοιμάζεται για μία ακόμα στην περιφέρεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Encestando», οι Καταλανοί κλείνουν τον Στάνλεϊ Ουμούντε.

Πρόκειται για έναν 27χρονο γκαρντ, ο οποίος αγωνίζεται στην G-League, με τη θυγατρική ομάδα των Σπερς. Ο Ουμούντε έχει αγωνιστεί και στο NBA, με τη φανέλα των Πίστονς, Μπακς και Σπερς. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε μόλις δύο ματς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, δίχως όμως να έχει πολύ χρόνο συμμετοχής.

Στην G-League τα νούμερά του, ήταν εμφανώς καλύτερα. Σε 33 συμμετοχές, είχε μέσο όρο 16.1 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 32.1 λεπτά συμμετοχής.