Χεζόνια: «Πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τη Ρεάλ και την επιστροφή στο NBA»
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να καλείται να διαμορφώσει τη νέα αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι εσωτερικές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο φαίνεται πως επηρεάζουν άμεσα το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους παίκτες του ρόστερ, του Μάριο Χεζόνια.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράτσιο Κάουτσι στο podcast «Basketmercato» και αναφέρεται και στο «backdoorpodcast.com», η αποχώρηση του Κροάτη φόργουορντ από τη «Βασίλισσα» μοιάζει πλέον πιο πιθανή από ποτέ, με τον ίδιο να πιέζει για την επιστροφή του στο NBA.
Όπως αναφέρεται, στο συμβόλαιο του Χεζόνια υπάρχει NBA out ύψους περίπου 850.000 δολαρίων, το οποίο παραμένει ενεργό έως το τέλος Ιουλίου. Ο 30χρονος βρίσκεται ήδη σε επαφές με αρκετές ομάδες του NBA, ενώ η προοπτική επιστροφής του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες από τον νέο ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.
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Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στις σκέψεις του παίκτη φαίνεται πως έχουν παίξει και οι τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ρεάλ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Χεζόνια δεν είδε με καλό μάτι την επιστροφή του Χουάν Κάρλος Σάντσεθ σε ηγετικό διοικητικό ρόλο, ενώ ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια φέρεται να προκάλεσε στον Κροάτη η αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο, με τον οποίο διατηρούσε εξαιρετική σχέση και αμοιβαία εκτίμηση.
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