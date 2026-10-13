Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τις απαιτήσεις της EuroLeague και το επίπεδο των Ισπανών προπονητών, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελε να δει με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Ο Πάμπλο Λάσο έχει μπροστά του μια απαιτητική πρόκληση με την Αναντολού Εφές και σε συνέντευξή του στο Radio MARCA και την εκπομπή «El Programa de Ortega», αναφέρθηκε στην κατάσταση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αξιολόγησε τις δυνατότητες της πρώην ομάδας του και στάθηκε στην ποιότητα των Ισπανών προπονητών μεταξύ άλλων.

Η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε για το ποια μεταγραφή θα έκανε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όχι για το τμήμα μπάσκετ, αλλά για την ποδοσφαιρική ομάδα. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Θα έπαιρνα τον Ρόδρι».

Ο τεχνικός της Εφές εξήγησε το σκεπτικό του, δείχνοντας την προτίμησή του στους ποδοσφαιριστές που μπορούν να οργανώσουν το παιχνίδι και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. «Μου αρέσουν οι παίκτες που παίζουν και οργανώνουν το παιχνίδι και που, με κάποιον τρόπο, είναι ηγέτες της ομάδας σε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως οι Τόνι Κρόος και Λούκα Μόντριτς ήταν οι προσωπικές του αδυναμίες.

Ο Ισπανός προπονητής δεν θέλησε να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα για τις ομάδες της νέας σεζόν, καθώς θεωρεί πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις. «Εξακολουθώ να βλέπω τη Ρεάλ Μαδρίτης ως μια ομάδα που είναι πολύ ανταγωνιστική κάθε μέρα. Πιστεύω ότι έχει ένα σπουδαίο ρόστερ, πολύ καλούς παίκτες και ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο».