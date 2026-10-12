Ο Γκάμπριελ Ντεκ θα χρειαστεί να χειρουργηθεί, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μέσω ανακοίνωσής της γνωστοποίησε την κατάσταση του Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης (6/10) στον αριστερό του ώμο.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 31χρονος Αργεντίνος, διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο του, γεγονός που θα τον οδηγήσει να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Η ανακοίνωση

«Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης μας Γκάμπριελ Ντεκ από την Ιατρική Υπηρεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο του, μετά από ένα επεισόδιο εξάρθρωσης της άρθρωσης. Ο Ντεκ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες».