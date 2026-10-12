Ρεάλ Μαδρίτης: Άμεσο χειρουργείο για τον Ντεκ - Έχει τραυματιστεί στον ώμο
Η Ρεάλ Μαδρίτης μέσω ανακοίνωσής της γνωστοποίησε την κατάσταση του Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης (6/10) στον αριστερό του ώμο.
Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 31χρονος Αργεντίνος, διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο του, γεγονός που θα τον οδηγήσει να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.
Η ανακοίνωση
«Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης μας Γκάμπριελ Ντεκ από την Ιατρική Υπηρεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με πρόσθια αστάθεια στον αριστερό ώμο του, μετά από ένα επεισόδιο εξάρθρωσης της άρθρωσης. Ο Ντεκ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες».
Parte médico de Deck. https://t.co/wRyPetuAfx— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 12, 2026
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