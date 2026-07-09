Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Τσούμα Οκέκε, καθώς δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Τσούμα Οκέκε και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Ο 27χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για το NBA. Παρότι η πρώτη του σεζόν στη Μαδρίτη δεν συνοδεύτηκε από την αναμενόμενη σταθερότητα, η διοίκηση της «Βασίλισσας» και ο νέος προπονητής, Πέδρο Μαρτίνεθ, έδωσαν το «πράσινο φως» για την παραμονή του.

Ο Οκέκε είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, το οποίο περιλάμβανε όρο που επέτρεπε στη Ρεάλ να λύσει τη συνεργασία των δύο πλευρών μετά το τέλος της πρώτης χρονιάς. Η σχετική προθεσμία εξέπνευσε στις 5 Ιουλίου, χωρίς η ισπανική ομάδα να κάνει χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, γεγονός που «κλειδώνει» την παρουσία του στο ρόστερ και για τη σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ισπανική «As» παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της υπηκοότητάς του. Αν και ο Οκέκε απέκτησε νιγηριανό διαβατήριο τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης που θα του επιτρέψει να πάψει να λογίζεται ως παίκτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρεάλ αισιοδοξεί ότι η υπόθεση θα διευθετηθεί πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, ο Οκέκε πραγματοποίησε 43 συμμετοχές στη EuroLeague, εκ των οποίων οι 32 ως βασικός, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής. Στο ισπανικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, έχοντας 6,7 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.