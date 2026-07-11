Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να στελεχώνει την ομάδα τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών όσο και γύρω από αυτές.

Μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει γύρω από τους συνεργάτες με τους οποίους θα στελεχώσει την ομάδα. Το όνομα του Μάικ Μπατίστ ήταν από τα πρώτα που έπεσαν στο τραπέζι και όπως σας είχε ενημερώσει και το Gazzetta αναμενόταν να πει το πολυπόθητο «ναι». Έτσι κι έγινε με το τριφύλλι να ανακοινώνει την επιστροφή του στους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια.

H ανακοίνωση

«Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ ☘️

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.»