Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και φέρνει μαζί του πρόσωπα-«κλειδιά» από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, ενώ στο νέο επιτελείο αναμένεται να ενταχθεί και ο Μάικ Μπατίστ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας εποχής στο τριφύλλι που επανενώνεται με έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην ομάδα.

Μετά τα ζητήματα της ανακοίνωσής του και του αστρονομικού συμβολαίου του κορυφαίου προπονητή στην Ευρωπή η συζήτηση κορυφώνεται στο τεχνικό επιτελείο που θα τον πλαισιώσει αυτά τα τρία χρόνια στους «πράσινους». Όπως αναφέρει η σέρβικη «MozzartSport», ο Σέρβος τεχνικός θα συνεχίσει να πορεύεται με τους ανθρώπους εκείνους που αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της πορείας του τα τελευταία χρόνια.

Στο πλευρό του «Ζοτς» θα βρίσκονται ξανά οι δύο στενότεροι συνεργάτες του, ο Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και ο Βλάντιμιρ Άντροϊτς, οι οποίοι τον ακολούθησαν τόσο στη Φενέρμπαχτσε όσο και στη δεύτερη θητεία του στην Παρτίζαν. Ο Ισκιέρδο αποτελεί έναν από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του Ομπράντοβιτς. Η συνεργασία τους ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, όταν ο Ισπανός εργαζόταν στην Μπανταλόνα, και από το 2013 έγινε σταθερό μέλος του προπονητικού επιτελείου του Σέρβου τεχνικού στη Φενέρμπαχτσε. Έκτοτε οι δύο άνδρες πορεύτηκαν μαζί σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις, δημιουργώντας μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που παραμένει αναλλοίωτη.

Το ίδιο ισχύει και για τον Άντροϊτς, ο οποίος εντάχθηκε στο πλευρό του Ομπράντοβιτς όταν εκείνος ανέλαβε τη Φενέρ το 2013 και συνέχισε μαζί του μέχρι και την αποχώρησή τους από την Παρτίζαν στα τέλη του 2025, με τον οποίο είναι και κουμπάροι! Οι δύο συνεργάτες του θεωρούνται από τους πλέον σημαντικούς ανθρώπους του μπασκετικού του περιβάλλοντος και ήταν αναμενόμενο να τον ακολουθήσουν και στην Αθήνα.

Το κεφάλαιο «Μάικ Μπατίστ»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, στο τεχνικό τιμ των «πρασίνων» αναμένεται να βρίσκεται και ο Μάικ Μπατίστ. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με τη χρυσή εποχή του Παναθηναϊκού και κατέκτησε τρεις EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς, επιστρέφει πλέον σε διαφορετικό ρόλο, αποτελώντας μέρος του προπονητικού επιτελείου.

Η παρουσία του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Μπατίστ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της σχέσης Ομπράντοβιτς - Παναθηναϊκού, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει τη δική του πορεία στην προπονητική, εργαζόμενος στο επιτελείο των Toronto Raptors στο NBA.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, ο Αμερικανός θρύλος των «πρασίνων» είχε μιλήσει στο Gazzetta και το Gazz Floor by Novibet για το μέλλον του συλλόγου, χωρίς τότε να αποκαλύπτει τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, ωστόσο άφησε να εννοηθεί το μέλλον του στην ομάδα.

«Δεν ξέρω… Για να είμαι ειλικρινής, εγώ βλέπω τα πράγματα απ’ έξω προς τα μέσα. Δεν έχω λόγο σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα ή στη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή έχω τη δική μου δουλειά ως assistant coach στους Toronto Raptors και είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που έχω μπροστά μου. Ίσως στο μέλλον να μπορώ να έχω κάποια άποψη ή συμμετοχή, αλλά προς το παρόν το μόνο που με απασχολεί είναι οι Ράπτορς».

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα αυτό το «ίσως στο μέλλον» αναμένεται να μετατραπεί σε πραγματικότητα.