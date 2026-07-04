Ο Μάικ Μπατιστ ήρθε στον Παναθηναϊκό ως φόργουορντ, έγινε ένα από τα καλύτερα σέντερ της Ευρώπης και πλέον ετοιμάζεται να υπηρετήσει την αγαπημένη του ομάδα και ως κόουτς!

Ο Μάικ Μπατίστ έχει συνδέσει όσο ελάχιστοι το όνομά του με αυτό του Παναθηναϊκού.

Πέρασε μια δεκαετία στους Πράσινους, κατακτώντας τα πάντα μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος τον απέκτησε για το «3» και το «4», όμως τον μετέφερε στο «5», απόφαση που εξελίχθηκε σε μεγάλο σκαλοπάτι για τον Μάικ Μπατίστ.

Στα πρώτα του δύο χρόνια με τον Παναθηναϊκό, σούταρε 58 τρίποντα ως φόργουορντ. Έκτοτε, πήρε μόλις 52, καθώς το μεγάλο του όπλο δεν ήταν το μακρινό σουτ, αλλά οι εκτελέσεις μετά από pick and roll, τις οποίες τελειωποίησε, είτε ρολάροντας μετά από το σκριν, είτε σουτάροντας από το high post στο short roll.

Ο Ομπράντοβιτς τον μετέτρεψε σε έναν σύγχρονο σέντερ, πολύ μπροστά από την εποχή του, με όλα τα γκαρντ του Παναθηναϊκού να πίνουν νερό στο όνομα του Μάικ Μπατιστ τα επόμενα χρόνια.

Φόργουορντ αρχικά, σέντερ στη συνέχεια και όλα αυτά με μεγάλη επιτυχία, καθώς κατέκτησε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό, χαρίζοντάς μας μερικές από τiς πιο εντυπωσιακές φάσεις στην ισtορία της EuroLeague.

Αυτά ανήκουν όμως στο παρελθόν, καθώς πριν 14 χρόνια ο Μάικ Μπατίστ άφησε για τελευαία φορά τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε από τα παρκέ. Επειδή όμως, όπως λέει και ο Γιώργος Τσάλίκης, «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χορισμού», ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στο σπίτι του.

Αυτή τη φορά, με άλλο πόστο. Ο Μάικ Μπατίστ εντάσεται στο επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που γνωρίζει και αγαπά και που θα μπορεί να εξηγήσει στους παίκτες και το πώς δουλεύει ο Ζοτς, αλλά και να μεταλαμπαδεύει στους παίκτες τι σημαίνει το να φοράς τα πράσινα.

Τρίτος ρόλος στον Παναθηναϊκό για τον Μάικ Μπατίστ. Μένει να δούμε εάν η τρίτη θητεία του είναι το ίδιο πετυχημένη με τις υπόλοιπες.

Οι τίτλοι του Μάικ Μπατίστ με τον Παναθηναϊκό