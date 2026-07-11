Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το «διαζύγιο» μεταξύ Παναθηναϊκού και Τσέντι Όσμαν, στέκεται στο πόσο εξαιρετικός χαρακτήρας και παίκτης είναι ο Τούρκος φόργουορντ, αλλά εξηγεί ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην ομάδα θα έχει μόνο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Θυμάστε τι είχαμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή; Τι λέγαμε όλη την ώρα πριν καν επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς; Ότι θα είναι εκείνος το απόλυτο αφεντικό. Θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει. Θα είναι εκείνος που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο οτιδήποτε εντός των «πράσινων» τειχών. Ειδάλλως δεν θα αναλάμβανε την ομάδα ύστερα από 14 χρόνια. Και όπως αποδεικνύεται περίτρανα εκ των υστέρων, ξέραμε πολύ καλά τι λέγαμε.

Η αλήθεια είναι ότι η είδηση για την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στεναχώρησε πολλούς. Μεταξύ των οποίων και εμένα προσωπικά. Και δεν το εννοώ μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Ο Τούρκος φόργουορντ είναι τρομερός χαρακτήρας. Πάντα χαμογελαστός, πάντα πρόθυμος να απαντήσει στο οτιδήποτε, πάντα πρόθυμος να εξηγήσει και να λύσει όλες τις απορίες που μπορεί να είχαμε (είτε on camera, είτε off camera), σίγουρα από τα πιο αγαπητά παιδιά που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό.

Και φυσικά πρόκειται για έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας. Στα δικά μου μάτια είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη. Ήταν, είναι και θα παραμείνει. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα του είχε αρχίσει να συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα και πιο συγκεκριμένα από την… υπερφόρτωση που είχε σημειωθεί στο «πράσινο» ρόστερ και δη στις θέσεις των φόργουορντ μετά και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις.

Η Εφές και η Φενέρ πίεζαν πολύ για την απόκτηση του και μάλιστα έστρωναν χαλιά εκατομμυρίων στα πόδια του. Ο ίδιος δεν ήθελε να πάει να παίξει στην Τουρκία. Και αυτό ήταν de facto. Την ίδια ώρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήθελε και θέλει να έχει 16 Ευρωλιγκάτους παίκτες, έτοιμους να μπαίνουν και να κάνουν την διαφορά ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε είχε αρχίσει να «σβήνει» η φωτιά γύρω από το όνομα του Τσέντι Όσμαν. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ.

Όπως αποδείχθηκε ο «δικέφαλος» περίμενε στην… γωνία. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις και θέλησε να εκμεταλλευτεί τις καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί. Τι έκανε; Πρόσφερε ηγεμονικό συμβόλαιο στον Τούρκο φόργουορντ και το πιο σημαντικό όλων; Τον ρόλο του ηγέτη. Του παίκτη ο οποίος θα είναι ο σούπερ σταρ στην ομάδα και θα την «κουβαλήσει» στη νέα εποχή του Τέλη Μυστακίδη.

Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για τον Όσμαν

Προσωπικά τους βγάζω το καπέλο. Ενήργησαν ως μια πραγματικά μεγάλη ομάδα που ψάχνει την δική της αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα. Περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αγοράσει πρωτοκλασάτο παίκτη από τον Παναθηναϊκό; Φάνταζε μόνο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όχι μόνο τον αγόρασε αλλά το έκανε και με το αζημίωτο προσφέροντας δύο εκατομμύρια ευρώ. Για το μπάσκετ και για ομάδα που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο Eurocup, πρόκειται για υπέρογκο και τρελό ποσό.

Και όσον αφορά τον Όσμαν, επειδή μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και ανταλλάξαμε πολλές κουβέντες, μπορώ να πω ότι δεν ήταν απόφαση με βάση τόσο το οικονομικό κομμάτι, όσο το αγωνιστικό. Δεν λέω. Μιλάμε για σχεδόν διπλάσια χρήματα ανά έτος σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Παναθηναϊκό για την τελευταία του σεζόν και πιο συγκεκριμένα για απολαβές που θα φτάσουν τα εννέα εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας.

Όμως στο NBA έχει βγάλει ήδη 40 εκατομμύρια ευρώ. Και γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του Τσέντι, δεν ήταν αυτό το πρώτο του κριτήριο, αλλά ο ρόλος του ηγέτη που θα έχει στον ΠΑΟΚ και το διαφορετικό στυλ που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν, με τον χρόνο συμμετοχής -πλέον- να μοιράζεται. Για τον Όσμαν δεν έχει να πει κανείς και τίποτα. Από τα καλύτερα παιδιά που έχουν παίξει στην ομάδα. Μακράν!

Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα έχει ανοίξει η χρηματική κάνουλα αλλά τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν με την παραχώρηση του Τσέντι Όσμαν θα δαπανηθούν αναλόγως. Και δεν θα μπουν σε κάποιο συρτάρι. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» βρίσκονται στα +3.7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στα δύο εκατομμύρια ευρώ της πώλησης και του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ που είχε να λάβει Όσμαν τη σεζόν 2026-27. Από τη στιγμή που έγινε «αποσυμφόρηση» στα φόργουορντ από top class παίκτη όπως είναι ο Τούρκος φόργουορντ, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η απόκτηση ποιοτικού point guard, εγνωσμένης αξίας και έτοιμο να κάνει την διαφορά.

Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος θα ανήκει στον Ομπράντοβιτς

Ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι «πόνεσε» αυτή η αποχώρηση ωστόσο ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ξεχειλίζει από ποιότητα. Και θα προστεθεί όπως ανέφερα και άλλος παίκτης ο οποίος ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ομάδας. Και πάμε τώρα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος ήταν εκείνος που πήρε την τελική απόφαση και άναψε το «πράσινο φως» για την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν γίνεται καμία απολύτως, και το τονίζω αυτό, καμία απολύτως κίνηση δίχως την απόφαση του Σέρβου τεχνικού. Καμία!

Να πούμε ότι μέχρι και την Πέμπτη (9/7) δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Όσμαν θα αποχωρούσε καθώς και εκείνος εξέφραζε το αντίθετο στο ενδιαφέρον των τουρκικών ομάδων. Όμως εν μία νυκτί τα πάντα άλλαξαν μετά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, ο ίδιος ζήτησε να πάει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τους λόγους που προαναφέραμε, με αποτέλεσμα το ζήτημα να πάει φυσικά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Καταρχάς δεδομένα ο «Ζοτς» δεν θα κρατούσε παίκτη που είχε ζητήσει να αποχωρήσει. Ούτε κατά διάννοια. Όσοι τον γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί μαζί του, ξέρουν ότι δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Και ούτε θα το κάνει και ποτέ.

Από εκεί και πέρα, όσο και αν ήθελε τον παίκτη, σεβάστηκε την επιθυμία του ενώ αγωνιστικά έκρινε ότι μπορεί να καλυφθεί το «κενό» του αναπροσαρμόζοντας τα πλάνα του. Μιλάμε για τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης. Ξέρει πώς να ανακατέψει την τράπουλα, πως να είναι ευέλικτος και πώς να βρίσκει τις λύσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Από τη στιγμή που έδωσε αμέσως την συγκατάθεση του για την αποχώρηση του Τούρκου φόργουορντ, όλα τ’ άλλα είναι περιττά

Μπορεί να λείψει (που σίγουρα θα λείψει) ο Τσέντι από τον Παναθηναϊκό, αλλά μην ξεχνάτε κάτι: Ο «Ζοτς» ξέρει…