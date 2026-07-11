Η είδηση ότι ο Τσέντι Όσμαν πρέπει πλέον να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τα ξένα μέσα να αντιδρούν με μεγάλη έκπληξη.

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σημειώθηκε με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει τη βόμβα κάνοντας δικό του τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.

Κάπως έτσι ο Τούρκος φόργουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποδεχόμενος την πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων από τον δικέφαλο του βορρά. Αυτό το ιστορικό deal ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη με όλα τα αθλητικά σάιτ να εκφράζουν την έκπληξή τους για τη μεταγραφή που αν μη τι άλλο προκάλεσε μεγάλο θόρυβο.

«Ελληνική "βόμβα": Ο Τρινκιέρι πήρε παίκτη από τον Ζέλικο!», έγραψε το σερβικό «SportKlub» μεταφέροντας το ρεπορτάζ μαζί και με τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Ο Τσέντι Όσμαν αφήνει τον ΠΑΟ και φοράει τα ασπρόμαυρα», ήταν η ήπια αντίδραση της «Meridian Sport».

«Βόμβα: Ο Τσεντί Όσμαν πάει στον Τρινκιέρι», ανέφερε το «Basketball Sphere» επικαλούμενο μάλιστα το Gazzetta ως πηγή.

«Ο Όσμαν γίνεται ασπρόμαυρος για δύο εκατομμύρια ευρώ!», ήταν ο τίτλος του άρθρου στο «Telesport» αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι τα σερβικά μέσα ζουν και αναπνέουν για μπάσκετ.

«Ο ΠΑΟΚ κάνει blockbuster κίνηση για τον Τσεντί Όσμαν με πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ», ήταν η αναφορά του ιταλικού Sportando κάνοντας λόγο και για όλα τα οικονομικά δεδομένα γύρω από την πολυσυζητημένη μεταγραφή.

«Η νέα ομάδα του Τσεντί Όσμαν αποτελεί έκπληξη! Φενέρ και Εφές...», έγραψε το τουρκικό «Ajansport» βάζοντας στη συζήτηση τόσο τη Φενέρμπαχτσε, όσο και την Αναντολού Εφές.