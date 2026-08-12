Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ... λιώνουν μαζί στην προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται προ των πυλών, με το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague να είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου. Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ προετοιμάζονται για την έναρξη της σεζόν, κάνοντας τρέξιμο.

Συγκεκριμένα οι δύο Γάλλοι σέντερ του «τριφυλλιού», προπονήθηκαν μαζί με τον παίκτη των Μάτζικ, Νοά Πέντα και... έσταξαν από ιδρώτα.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παίκτης της ομάδας του Ορλάντο, δημοσίευσε πως έτρεξε μαζί με τον Φαλ και τον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.