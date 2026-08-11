O Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό του Super Cup μία ατάκα του καλού του φίλου, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το μεσημέρι της Τρίτης (11/08) πραγματοποιήθηκε η σύνεντευξη Τύπου για τον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (12/08, 20:00) μεταξύ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου, ΟΦΗ.

Μάλιστα, η συνέντευξη αυτή είχε και μία μικρή δόση από... μπάσκετ, καθώς ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου με μία ατάκα του σπουδαίου προπονητή μπάσκετ του Παναθηναϊκού και καλού του φίλου, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικότερα, ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε: «Πέρυσι ζήσατε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιριών ευρωπαϊκών προκριματικών όπου τα πήγατε εξαιρετικά και φτιάξατε όλη την χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής αισθάνεστε την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την είσοδο στην League Phase του Champions League», με τον ίδιο να επιλέγει να απαντήσει με μία από τις viral ατάκες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το φημισμένο «Last Year».

«Ο καλός μου φίλος που γύρισε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μια φορά είπε “ό,τι είναι στο παρελθόν, μένει στο παρελθόν”. Ότι έγινε την περσινή σεζόν, έμεινε στην περσινή σεζόν και για τις δύο ομάδες», σημείωσε ο Νίκολιτς.