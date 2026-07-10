Ομπράντοβιτς: Η θερμή υποδοχή στον Ίζακ Μπόνγκα
Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον ίδιο να δίνει το «παρών» στο «Telekom Center Athens».
Αφού ξεναγήθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο, εκείνος που έσπευσε να τον υποδεχθεί θερμά ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Άλλωστε ο Σέρβος προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τον Μπόνγκα, με τον οποίο και συνεργάστηκε έως και τον περασμένο Νοέμβριο στην Παρτίζαν.
«Δίνει τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια. Αν έχει μία καλή ομάδα από παίκτες που γνωρίζουν πραγματικά πώς να παίζουν το παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι το κομμάτι που λείπει. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα σε οδηγήσει απλώς στις νίκες, αλλά θα σε οδηγήσει στην κατάκτηση τίτλων. Νομίζω πως αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό» ήταν τα λόγια του Μπόνγκα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε και το σχετικό απόσπασμα του βίντεο της ΚΑΕ με την υποδοχή του Ζοτς στον Μπόνγκα
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