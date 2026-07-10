Η Εφές Αναντολού ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην Εφές Αναντολού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπρούνο Φερνάντο!

Ο 28χρονος Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με Ρεάλ Μαδρίτης και Παρτίζαν, έδωσε τα χέρια με την ομάδα από την Πόλη για δύο χρόνια και ανακοινώθηκε επίσημα.

Την περασμένη σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντο αγωνίστηκε στην Παρτίζαν σε 32 αγώνες στην Euroleague και 18,5 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.

Η ανάρτηση της Έφες για Μπρούνο Φερνάντο: