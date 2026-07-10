Έφες: Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο
Στην Εφές Αναντολού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπρούνο Φερνάντο!
Ο 28χρονος Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με Ρεάλ Μαδρίτης και Παρτίζαν, έδωσε τα χέρια με την ομάδα από την Πόλη για δύο χρόνια και ανακοινώθηκε επίσημα.
Την περασμένη σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντο αγωνίστηκε στην Παρτίζαν σε 32 αγώνες στην Euroleague και 18,5 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.
Η ανάρτηση της Έφες για Μπρούνο Φερνάντο:
Geçtiğimiz sezon Partizan forması giyen Bruno Fernando ile iki sezonluk sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 10, 2026
🤩 Welcome, Bruno! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/yaSKBUzqsr
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