Ο Σέιν Λάρκιν τοποθετήθηκε για το θέμα της αποχώρησης του από την Αναντολού Εφές και άφησε σαφείς αιχμές για πράγματα που ειπώθηκαν και δεν τηρήθηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έφυγε για οικονομικούς λόγους.

Ξεκάθαρος και με σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της διοίκησης της Αναντολού Εφές ήταν ο Σέιν Λάρκιν, θέλοντας να εξηγήσει γιατί αποχώρησε από τον τουρκικό σύλλογο για την Φενέρμπαχτσε, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει πως το θέμα της φυγής του δεν είχε να κάνει με οικονομικούς λόγους, αλλά με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.

«Αυτή η μεταγραφή δεν είχε ποτέ να κάνει με το κυνήγι των χρημάτων. Αν ήθελα, θα μπορούσα να πάω κάπου και να κερδίσω μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα μπορούσα να αγοράσω μια Φεράρι και να την οδηγώ κάθε μέρα στην προπόνηση. Θέλω να με θυμούνται ως έναν από τους καλύτερους στην ιστορία, στην πραγματικότητα, θέλω να με θυμούνται ως τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ. Έχω ακόμα πολλά να κάνω, για να κάνω αυτή την ιδιότητα αξιόλογη» δήλωσε αρχικά ο Σέιν Λάρκιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ με το τουρκικό διαβατήριο, δεν κρύβει ότι είναι πολύ απογοητευμένος με τον τρόπο που του φέρθηκε η Αναντολού Έφες αυτό το καλοκαίρι.

«Σέβομαι τους πάντες, είμαι στρατιώτης. Για όποιον κι αν παίξω, θα πάω στον πόλεμο για αυτήν την ομάδα. Ωστόσο, μου είπαν ότι θα ήμουν ο νούμερο ένα στην ομάδα και ξαφνικά μου τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια και έπεσα με το πρόσωπο στο πάτωμα!» .

Ο Σέιν Λάρκιν σημειώνει ότι υπήρχαν ορισμένα προβλήματα στην επικοινωνία με τη διοίκηση της Αναντολού Εφές και ότι τον ενοχλούσε ο τρόπος που είχε σχεδιαστεί το ρόστερ για τη νέα χρονιά.

«Πρώτα λένε ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν να χάσουν έναν παίκτη και μετά να μείνουν χωρίς αυτόν. Το ίδιο συνέβη και με τον δεύτερο, τρίτο παίκτη... Και φυσικά, όλα αυτά απογοητεύουν. Τους λες κάτι «Α» και κάνουν κάτι «Β». Αυτό δεν είναι καλό» εξηγεί ο έμπειρος γκαρντ και προσθέτει: «Έλεγαν ότι προσποιούμουν τραυματισμούς, κάτι που με πλήγωσε και με σόκαρε πολύ. Όλοι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είναι έτσι και δεν θα το έκανα ποτέ» .

Ο Σέιν Λάρκιν έπαιξε μόνο σε 12 παιχνίδια της Euroleague την περασμένη σεζόν, λόγω προβλημάτων τραυματισμών. Ωστόσο, όταν επέστρεψε και ήταν υγιής πρόλαβε να έχει 15.2 πόντους ανά αγώνα με 43% στα τρίποντα, 4.2 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ.

Προφανώς και ο Σέιν Λάρκιν θα ήθελε να παραμείνει στην Αναντολού Εφές, αλλά αντιλήφθηκε πως στα πλάνα του Πάμπλο Λάσο δεν υπολογίζονταν πλέον ως το «πρώτο βιολί».