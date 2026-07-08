Η Αναντολού Εφές ενισχύεται με τον Σάντι Γιούστα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.

Για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ετοιμάζεται ο Σάντι Γιούστα, ο οποίος επιστρέφει στο επίπεδο της EuroLeague. Ο Ισπανός που τελευταία φορά αγωνίστηκε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη σεζόν 2018-2019 με τη φανέλα της Ρεάλ, ανακοινώθηκε από την Εφές.

Ο 29χρονος φόργουορντ που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην Ισπανία με τη Σαραγόσα. Την περσινή σεζόν, είχε μέσο όρο 15.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά 26.4 λεπτά συμμετοχής στη Liga Endesa.

Ο Γιούστα υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με την Εφές και ενισχύει τη front line της τουρκικής ομάδας.