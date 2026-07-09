GM της Εφές για Όσμαν: «Στον Παναθηναϊκό δεν επιθυμούν να τον αφήσουν να φύγει»

Η Αναντολού Εφές παρακολουθεί στενά την υπόθεση του Τσέντι Όσμαν, με τον general manager της τουρκικής ομάδας να τονίζει πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει τον διεθνή φόργουορντ

Προτού ξεκινήσει η νέα σεζόν, το όνομα του Τσέντι Όσμαν βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με την Αναντολού Εφές να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον διεθνή φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μετά και την έντονη κινητικότητα στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο general manager της τουρκικής ομάδας, Αλπέρ Γιλμάζ, μιλώντας στο «S Sport», δεν έκρυψε το ενδιαφέρον της Εφές για τον 30χρονο άσο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει καμία διάθεση να τον παραχωρήσει.

«Ποια τουρκική ομάδα δεν θα ήθελε τον Τσέντι Όσμαν; Και γενικότερα, ποια ομάδα της EuroLeague δεν θα ήθελε έναν παίκτη σαν κι εκείνον στο ρόστερ της; Είναι ένας αθλητής που θα ταίριαζε παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🎙️ Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Cedi Osman transferi hakkında konuştu.



🚨 Yılmaz, Cedi Osman'ın Panathinaikos ile olan kontrat durumunu ve görüşmelerdeki son gelişmeleri anlattıhttps://t.co/8B9SxMJskC — Basket Dergisi (@basketdergisi) July 9, 2026

Στη συνέχεια στάθηκε στο γεγονός ότι ο Όσμαν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους», χωρίς δυνατότητα αποχώρησης. «Έχει ενεργό συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, χωρίς κάποιο buy-out ή όρο αποδέσμευσης. Από τις συζητήσεις που είχαμε με τον Παναθηναϊκό, η θέση τους ήταν ξεκάθαρη: δεν επιθυμούν να τον αφήσουν να φύγει. Βέβαια, στο μπάσκετ τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, είτε μέσα σε μία ώρα είτε μέσα σε έναν μήνα. Γι' αυτό και παρακολουθούμε διαρκώς την υπόθεσή του», τόνισε.

Ο Γιλμάζ παραδέχθηκε πως, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η Εφές θα επιδιώξει την απόκτησή του, καθώς θεωρεί πως θα αποτελούσε μία μεταγραφή που θα ανέβαζε επίπεδο την ομάδα τόσο στην EuroLeague όσο και στο τουρκικό πρωτάθλημα.

«Αν μπορέσουμε να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θα ήταν μία σπουδαία προσθήκη τόσο για την EuroLeague όσο και για το πρωτάθλημά μας. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε οικονομικά δεδομένα, τις απαιτήσεις του παίκτη ή το αν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία», εξήγησε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται μετά τις επαφές του Όσμαν με τον Παναθηναϊκό.

«Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα δεν είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον σύλλογό του, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μπορεί να αποφασίσει να παραμείνει ή να ζητήσει να αποχωρήσει, κάτι που είναι απόλυτα δικαίωμά του. Αν προκύψει θέμα αποχώρησης, τότε θα ξεκαθαρίσουν και οι οικονομικοί και συμβατικοί όροι. Μόνο τότε η υπόθεση μπορεί να πάρει επίσημη μορφή. Αν, πάντως, με ρωτάτε αν θα ήθελα τον Τσέντι Οσμάν στην Εφές, η απάντηση είναι ξεκάθαρα "ναι".»