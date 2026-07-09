Έβανς - Ολυμπιακός: Η εμπιστοσύνη, η στήριξη και το... ραντεβού με την ατυχία

Ο Κίναν Έβανς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό χωρίς να προλάβει να δείξει στο παρκέ όλα όσα περίμεναν οι «ερυθρόλευκοι» από εκείνον. Πίσω όμως από τη σύντομη παρουσία του υπάρχει μια ιστορία γεμάτη δοκιμασίες, τραυματισμούς, επιμονή και μια ομάδα που στάθηκε δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» χωρίς να καταφέρει να προσφέρει όσα θα ήθελε η ομάδα, καθώς οι σοβαροί τραυματισμοί που αντιμετώπισε δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό και να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.

Αδιαμφσβήτητο γεγονός αποτελεί ότι ο Έβανς αποτέλεσε το προσωπικό «στοίχημα» των Πειραιωτών και μετατράπηκε σε παίκτη που η λέξη «πίστη» είναι πολύ μικρή για να περιγράψει τη σχέση του Αμερικανού γκαρντ με τον Ολυμπιακό. Ένας αθλητής που έφτασε στον Πειραιά κουβαλώντας μαζί του όχι μόνο το ταλέντο και την ποιότητά του, αλλά και μια ιστορία γεμάτη δυσκολίες, πόνο, υπομονή και κυρίως τεράστια ψυχική δύναμη την οποία η ζωή τον έχει αναγκάσει να επιστρατεύσει ουκ ολίγες φορές.

Sometimes fate has other plans, and the story doesn't unfold the way we dream it will.



Even so, our journey together came to an end with two major titles: the Greek Championship and the EuroLeague.@KeenanEvs , above all, we wish you good health and every success in the next… pic.twitter.com/bIrmXBYw02 July 9, 2026

Η διαδρομή του Έβανς τα τελευταία χρόνια μοιάζει με έναν διαρκή αγώνα απέναντι στην ατυχία. Κάθε φορά που έδειχνε πως επιστρέφει, ένα νέο εμπόδιο εμφανιζόταν μπροστά του και κάθε φορά που... έπεφτε, εκείνος επέμενε, προσπαθούσε να σηκωθεί ξανά και να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

To χρονικό της... ατυχίας και η στήριξη του Ολυμπιακού

5 Ιανουαρίου 2023: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της καριέρας του ήρθε στις 5 Ιανουαρίου 2023, σε αγώνα κανονικής περιόδου της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ο Έβανς, που μέχρι τότε είχε ξεκινήσει τη σεζόν εντυπωσιακά με τη Ζάλγκιρις (15.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ, 1 κλέψιμο), υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα καθώς τραυματίστηκε μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Έβανς δεν τα παράτησε. Δούλεψε αδιάκοπα και στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, οκτώ μήνες αργότερα, επέστρεψε σε φιλικό απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

Εκεί που πίστεψε ότι τα δύσκολα τα είχε αφήσει πίσω του ο Αμερικανός γκαρντ, η ζωή είχε εντελώς άλλη άποψη. Στις 26 Μαΐου 2024, στον τρίτο τελικό του λιθουανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Λιετκαμπέλις, ο Έβανς σωριάστηκε ξανά στο παρκέ. Οι εικόνες του να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια έλεγαν περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη. Η διάγνωση ήταν ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου. Εκείνη ακριβώς την περίοδο μάλιστα, είχε ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Παρότι γνώριζε ότι ο παίκτης θα μείνει για καιρό εκτός δράσης, η ομάδα τίμησε τη δέσμευσή της και στάθηκε δίπλα της. Οι «ερυθρόλευκοι» πίστεψαν σε εκείνον, τίμησαν τη συμφωνία τους και του έδωσαν την ευκαιρία να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του αναμένοντας την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο Έβανς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, με τον πρώτο χρόνο να είναι ουσιαστικά αφιερωμένος στην επιστροφή του. Οι απολαβές του ήταν προσαρμοσμένες στα δεδομένα της κατάστασής του, όμως το σημαντικότερο ήταν η εμπιστοσύνη που του έδειξε ο οργανισμός. Να τονιστεί ότι θεωρητικά υπήρχε η δυνατότητα να αγωνιστεί στο τέλος της σεζόν (2024-25), ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να μην τον πιέσει σε μια περίοδο που κάθε παιχνίδι είχε τεράστια σημασία.

Τότε όμως ήρθε ένα ακόμα χτύπημα... Τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, ο Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα. Ένας τραυματισμός που προήλθε από την επιβάρυνση του άλλου ποδιού, καθώς το σώμα του προσπαθούσε ακόμη να βρει τις ισορροπίες του μετά τη μεγάλη περιπέτεια που είχε περάσει. Παρά τα συνεχόμενα εμπόδια, εκείνος δεν έχασε ποτέ την πίστη του. «Θα επιστρέψω καλύτερος», έλεγε στους ανθρώπους γύρω του. Και δεν ήταν ο μόνος που πίστευε σε αυτή την επιστροφή. Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκαν δίπλα του σε κάθε βήμα.

Ακόμη και όταν η πλευρά του παίκτη ήταν διατεθειμένη να συζητήσει μείωση αποδοχών για τη συνέχεια του συμβολαίου του, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Προτίμησαν να περιμένουν τον Έβανς να επιστρέψει όταν θα ήταν πραγματικά έτοιμος, χωρίς να αμφισβητήσουν την αξία του ή την προσπάθειά του.

Όταν ο δρόμος άνοιξε, ο Έβανς επέστρεψε στις προπονήσεις και από τις πρώτες κιόλας μέρες έδειξε γιατί άξιζε τόσο πολύ να τον περιμένει ο Ολυμπιακός. Η επιστροφή του στη EuroLeague μετά από 580 ημέρες ήταν μια στιγμή που όλοι περίμεναν. Το σκηνικό μάλιστα ήταν ιδιαίτερο, καθώς θα συνέβαινε απέναντι στη Ζάλγκιρις, την ομάδα με την οποία είχε ζήσει τις μεγάλες του στιγμές αλλά και τις πιο δύσκολες ημέρες. Το ΣΕΦ τον υποδέχθηκε με τεράστιο ενθουσιασμό, όμως λίγα λεπτά αργότερα πάγωσε και οι αντιθέσεις πρωταγωνίστησαν εκείνο το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου 2025 που μετατράπηκε σε... εφιάλτη.

Ο Έβανς αγωνίστηκε μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν πέσει ξανά στο παρκέ. Το «No way» που φώναξε στους συμπαίκτες του, καθώς αποχωρούσε υποβασταζόμενος, αποτύπωσε τη σοκαριστική στιγμή και αντήχησε στο ΣΕΦ. Για ακόμη μία φορά η ατυχία είχε χτυπήσει την πόρτα του. Η διάγνωση ήταν ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι. Ο τρίτος μεγάλος τραυματισμός του από το 2023.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού, όμως, ήταν και πάλι συγκινητική. Στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας, οι «ερυθρόλευκοι» φόρεσαν μπλουζάκια προς τιμήν του με το μήνυμα: «Never lose hope. There is always a way… Stay strong Keenan». Ένα μήνυμα που έλεγε όσα δεν μπορούσαν να περιγράψουν οι λέξεις: ότι ο Έβανς δεν ήταν μόνος του σε αυτή τη μάχη, αλλά είχε όλον τον οργανισμό στο πλευρό του.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ίσως άδοξα μία ιστορία. Πάντα θα υπάρχει ένα «τι θα γινόταν αν;», που θα πλανάται στην ατμόσφαιρα, όμως ο Κίναν Έβανς είναι σίγουρο πως άφησε το δικό του αποτύπωμα κυρίως για τους αγώνες που έδωσε μακριά από τα φώτα του γηπέδου.