Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του Ολυμπιακού, για το διαζύγιο με τον Κίναν Έβανς.

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε πάρα πολύ άτυχος και παρότι επέστρεψε από έναν σοβαρό τραυματισμό, στο πρώτο του ματς της EuroLeague με τον Ολυμπιακό, χτύπησε ξανά.

Ο Αμερικανός γκαρντ, δεν θα συνεχίσει πλέον στο λιμάνι, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον έμπειρο γκαρντ.

Κάτω από την ανάρτηση του Ολυμπιακού στο Instagram (που ευχαρίστησε τον Έβανς), έκανε ένα σχόλιο ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ που θα αγωνίζεται πλέον στη Βιλερμπάν, έκανε ένα πολύ συγκινητικό σχόλιο.

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι ανυπομονεί να δει ξανά τον Έβανς να «λάμπει».

Το σχόλιο του Φρανσίσκο

«Δεν μπορώ να περιμένω να σε δω ξανά να λάμπεις».