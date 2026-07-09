Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση για το διαζύγιο με τον Κίναν Έβανς και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Κίναν Έβανς έκανε ασύλληπτες εμφανίσεις με τη φανέλα της Ζάλγκιρις και αυτός είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτησή του. Παρότι είχε τραυματιστεί με την ομάδα του Κάουνας, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προχωρήσει στην απόκτησή του.

Πίστεψαν σε αυτόν και τον περίμεναν ένα χρόνο. Ο Έβανς επέστρεψε, αλλά η ατυχία του «χτύπησε την πόρτα» και στο πρώτο του ματς στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε ξανά σοβαρά.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη (09/07) τη λύση τη συνεργασία της με τον Αμερικανό γκαρντ και έκανε μία ανάρτηση, στην οποία έγραψε ότι πολλές φορές η μοίρα, έχει άλλα σχέδια.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν εξελίσσεται όπως την ονειρευόμαστε.

Παρ' όλα αυτά, το κοινό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε με δύο σπουδαίους τίτλους: το Πρωτάθλημα Ελλάδας και τη EuroLeague.

Κίναν, πάνω απ' όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό, την υπομονή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο, Κίναν».