Ολυμπιακός: Η ανάρτηση για τον Κίναν Έβανς
Ο Κίναν Έβανς έκανε ασύλληπτες εμφανίσεις με τη φανέλα της Ζάλγκιρις και αυτός είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτησή του. Παρότι είχε τραυματιστεί με την ομάδα του Κάουνας, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προχωρήσει στην απόκτησή του.
Πίστεψαν σε αυτόν και τον περίμεναν ένα χρόνο. Ο Έβανς επέστρεψε, αλλά η ατυχία του «χτύπησε την πόρτα» και στο πρώτο του ματς στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε ξανά σοβαρά.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη (09/07) τη λύση τη συνεργασία της με τον Αμερικανό γκαρντ και έκανε μία ανάρτηση, στην οποία έγραψε ότι πολλές φορές η μοίρα, έχει άλλα σχέδια.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν εξελίσσεται όπως την ονειρευόμαστε.
Παρ' όλα αυτά, το κοινό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε με δύο σπουδαίους τίτλους: το Πρωτάθλημα Ελλάδας και τη EuroLeague.
Κίναν, πάνω απ' όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό, την υπομονή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια.
Σου ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο, Κίναν».
Sometimes fate has other plans, and the story doesn't unfold the way we dream it will.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026
Even so, our journey together came to an end with two major titles: the Greek Championship and the EuroLeague.@KeenanEvs , above all, we wish you good health and every success in the next… pic.twitter.com/bIrmXBYw02
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.