Η λέξη salary cap έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα της EuroLeague, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Πώς λειτουργεί το FSFPR, ποιοι παίκτες εξαιρούνται και τι σημαίνει πρακτικά για τα τεράστια budgets του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενόψει της σεζόν 2026/27;

«Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε: το μπάτζετ και το salary cup. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται», ήταν τα λόγια του Παναγιώτη Αγγελόπουλου στην παρουσίαση του μεγάλου χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός όταν ρωτήθηκε για τις ανανεώσεις των παικτών της ομάδας.

Οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ και Κώστας Παπανικολάου τέθηκαν στο επικέντρο των συζητήσεων αναφορικά με τις πιθανές πρόωρες επεκτάσεις των δύο πρώτων και το νέο συμβόλαιο του αρχηγού των «ερυθρόλευκων». Έκτοτε έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα γύρω από το περίφημο Salary Cap της EuroLeague, τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δεν εφαρμόζεται ένα «σκληρό» αυστηρό όριο που απαγορεύει τις μεταγραφές, αλλά ένα εξελιγμένο σύστημα οικονομικής ισορροπίας.

Με φόντο τη σεζόν 2026-27, το Gazzetta αναλύει τις νέες ρυθμίσεις του Financial Stability & Fair Play (FSFPR) και αποκαλύπτει πώς αυτές επηρεάζουν άμεσα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ξεκαθαρίζοντας ποιους παίκτες αφορούν οι μεγάλες εξαιρέσεις.

Πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα

Η EuroLeague εισάγει ένα soft salary cap, το οποίο επιτρέπει στις ομάδες να ξοδέψουν όσα χρήματα επιθυμούν, με μία βασική προϋπόθεση. Αν ξεπεράσουν το καθορισμένο όριο, θα κληθούν να πληρώσουν μια κλιμακωτή οικονομική επιβάρυνση, το λεγόμενο Competitive Balance Compensation (CBC) (το luxury tax της Ευρώπης).

Μάλιστα, με απόφαση που πάρθηκε τον Ιούλιο του 2026, το αρχικά προγραμματισμένο ανώτατο επίπεδο αποδοχών (High Remuneration Level - HRL) καταργήθηκε πριν καν εφαρμοστεί για τη σεζόν 2026-27. Έτσι, το τοπίο διαμορφώνεται πλέον γύρω από δύο βασικά επίπεδα:

Low Remuneration Level (LRL): Το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να δαπανήσει μια ομάδα για μισθούς παικτών, ώστε να αποφευχθούν ρόστερ υπερβολικά χαμηλού επιπέδου.

Base Remuneration Level (BRL): Το βασικό όριο δαπανών, το οποίο για τη σεζόν 2026-27 έχει οριστεί στα €10.000.000 (καθαρές αποδοχές παικτών).

Αυτό που παρερμηνεύεται συχνά και πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι τα €10 εκατ. αποτελούν το συνολικό μπάτζετ μιας ομάδας. Στην πραγματικότητα, αφορούν μόνο τις καθαρές αποδοχές που προσμετρώνται στον κανονισμό. Λόγω των τεράστιων εξαιρέσεων που προσφέρει ο νόμος, το πραγματικό payroll μιας ομάδας μπορεί να είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο χωρίς να παραβιάζει το όριο. Παράλληλα, τα χρήματα που συγκεντρώνονται από το CBC δεν μένουν στα ταμεία της EuroLeague. Αναδιανέμονται ισόποσα στις ομάδες που παρέμειναν κάτω από το BRL.

Οι εξαιρέσεις

Η EuroLeague σε αυτό το πλαίσιο έχει θεσπίσει τρεις μεγάλες κατηγορίες εξαιρέσεων, όπου τα συμβόλαια ορισμένων παικτών είτε δεν προσμετρώνται στο συνολικό ποσό, είτε... ροκανίζονται στο μισό.

Anchor παίκτες (οι τρεις σούπερσταρ): Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει έως 3 παίκτες των οποίων το συμβόλαιο δεν προσμετράται καθόλου (0 ευρώ) στο όριο των €10 εκατομμυρίων. Προφανώς, οι σύλλογοι επιλέγουν εδώ τους πιο ακριβοπληρωμένους τους αθλητές. Extended Tenure (Η τριετία και το 50%): Παίκτες που έχουν συμπληρώσει μια συνεχόμενη τριετία και πάνω στον ίδιο σύλλογο (έχοντας βρεθεί έστω και μία φορά σε επίσημο φύλλο αγώνα ανά σεζόν) βλέπουν να προσμετράται μόνο το 50% της αμοιβής τους. U23 Player Exception: Οι παίκτες που δεν έχουν κλείσει τα 23 τους χρόνια μέχρι την 1η Ιανουαρίου της εκάστοτε σεζόν εξαιρούνται πλήρως και το συμβόλαιό τους δεν μετράει καθόλου.

Τι ισχύει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ξεκινώντας από το μέχρι τώρα budget του Ολυμπιακού και τα δεδομένα του ρόστερ για τη σεζόν 2026-27 οι τρεις εξαιρέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Οι 3 Anchor Players: Ο Ολυμπιακός επιλέγει να εξαιρέσει από το Cap τα τρία μεγαλύτερα συμβόλαιά του. Αυτοί είναι οι Σάσα Βεζένκοβ (€3.700.000), Εβάν Φουρνιέ (€3.000.000) και ο νεοφερμένος Μοντέρο (€2.500.000). Τα συμβόλαιά δεν συνυπολογίζονται στο όριο των 10 εκατομμυρίων.

Ο Ολυμπιακός επιλέγει να εξαιρέσει από το Cap τα τρία μεγαλύτερα συμβόλαιά του. Αυτοί είναι οι Σάσα Βεζένκοβ (€3.700.000), Εβάν Φουρνιέ (€3.000.000) και ο νεοφερμένος Μοντέρο (€2.500.000). Τα συμβόλαιά δεν συνυπολογίζονται στο όριο των 10 εκατομμυρίων. Η κατηγορία του 50% (Extended Tenure): Εδώ ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει τη σταθερότητα του κορμού του. Τέσσερις παίκτες έχουν συμπληρώσει την απαραίτητη τριετία: Νίκολα Μιλουτίνοβ: Από τα €2.300.000, στο Cap λογίζονται μόνο τα €1.150.000. Τόμας Γουόκαπ: Από τα €1.000.000 μετράνε τα €500.000. Κώστας Παπανικολάου: Από το €1.200.000, μετράνε τα €600.000. Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Από τα €500.000, μετράνε τα €250.000.

Εδώ ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει τη σταθερότητα του κορμού του. Τέσσερις παίκτες έχουν συμπληρώσει την απαραίτητη τριετία: Νίκολα Μιλουτίνοβ: Από τα €2.300.000, στο Cap λογίζονται μόνο τα €1.150.000. Τόμας Γουόκαπ: Από τα €1.000.000 μετράνε τα €500.000. Κώστας Παπανικολάου: Από το €1.200.000, μετράνε τα €600.000. Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Από τα €500.000, μετράνε τα €250.000. Ποιοι συμπεριλαμβάνονται κανονικά: Στα €10 εκατομμύρια του BRL, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να υπολογίσει στο 100% τα συμβόλαια των παικτών που δεν έχουν αγγίξει την τριετία και δεν είναι anchors. Αυτοί είναι οι: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (€2.150.000), Τάιλερ Ντόρσεϊ (€1.400.000 - δεν έχει συμπληρώσει τριετία), Ντόντα Χολ (€1.000.000), Τάισον Γουόρντ (€900.000), Κόρι Τζόσεφ (€500.000) και Ταϊρίκ Τζόουνς (€750.000),Όμηρος Νετζήπογλου (€200.000). Συνολικά το ποσό φτάνει τα €6.900.000 που μέχρι στιγμής δεν ξεπερνάει το όριο.

Πάμε να δούμε τώρα πώς; διαμορφώνεται το budget του Παναθηναϊκού που σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το Gazzetta, το αγωνιστικό budget για την επόμενη σεζόν ανέρχεται έως τώρα στα 42.800.000 ευρώ (!!) το οποίο είναι «net» ποσό και με την εφορία θα φτάσει τα 53.500.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφική κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού η οποία φυσικά θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το συνολικό budget.

Οι 3 Anchor Players: Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να δηλώσουν ως superstars τους πιο ακριβοπληρωμένους Κέντρικ Ναν (€4.500.000), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (€4.000.000) και Γκερσόν Γιαμπουσέλε (€4.000.000). Με αυτή την κίνηση, αφαιρούνται απευθείας €12.500.000 από το budget.

Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να δηλώσουν ως superstars τους πιο ακριβοπληρωμένους Κέντρικ Ναν (€4.500.000), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (€4.000.000) και Γκερσόν Γιαμπουσέλε (€4.000.000). Με αυτή την κίνηση, αφαιρούνται απευθείας €12.500.000 από το budget. Η κατηγορία του 50% (Extended Tenure): Στην τριετία του Παναθηναϊκού ανήκουν οι Κώστας Σλούκας (€2.000.000, άρα μετράει το €1.000.000), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (€2.200.000, άρα μετράει το €1.100.000), Τζέριαν Γκράντ (€1.400.000, άρα μετράνε οι €700.000), Ντίνος Μήτογλου (€1.500.000 άρα μετράνε οι €750.000) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (€450.000 άρα μετράνε οι €275.000). Παράλληλα, προσμετρώνται και οι Λευτέρης Μαντζούκας (€300.000, με τα €150.000 να μετράνε) και Δημήτρης Μωραΐτης (€350.000 με τα €175.000 να μετράνε).

Στην τριετία του Παναθηναϊκού ανήκουν οι Κώστας Σλούκας (€2.000.000, άρα μετράει το €1.000.000), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (€2.200.000, άρα μετράει το €1.100.000), Τζέριαν Γκράντ (€1.400.000, άρα μετράνε οι €700.000), Ντίνος Μήτογλου (€1.500.000 άρα μετράνε οι €750.000) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (€450.000 άρα μετράνε οι €275.000). Παράλληλα, προσμετρώνται και οι Λευτέρης Μαντζούκας (€300.000, με τα €150.000 να μετράνε) και Δημήτρης Μωραΐτης (€350.000 με τα €175.000 να μετράνε). Ποιοι μετράνε ολόκληροι στο Cap: Στο όριο των €10 εκατ. προσμετρώνται κανονικά οι υπόλοιποι παίκτες, όπως οι Ίζακ Μπόνγκα (€2.150.000), Τσέντι Όσμαν (€1.700.000), Μουστάφα Φαλ (€1.600.000), Μπράνκου Μπάντιο (€1.300.000), Νίκος Ρογκαβόπουλος (€1.100.000) και Βασίλης Τολιόπουλος (€500.000). Αγγίζοντας συνολικά τα €8.350.000.

Με βάση την κλιμακωτή επιβάρυνση του κανονισμού, το πρόστιμο (CBC) διαμορφώνεται ως εξής:

Για το πρώτο €1 εκατ. υπέρβασης (0-10%): συντελεστής €0,50 ➡️ €500.000

Για το δεύτερο €1 εκατ. υπέρβασης (10-30%): συντελεστής €0,75 ➡️ €750.000

Για τις τελευταίες €500.000 υπέρβασης (30-50%): συντελεστής €1,00 ➡️ €375.000

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι πώς το salary cap» ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε βάζει... φρένο σε όσους θέλουν να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά για να φέρουν παιχταράδες. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας μηχανισμός αναδιανομής με τις ισχυρές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν πανίσχυρα τα ρόστερ τους, εκμεταλλευόμενες τις εξαιρέσεις.