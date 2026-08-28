Μοντέρο: Έτσι διέλυσε τη Βραζιλία μέσα στο σπίτι της, το βίντεο με την 30άρα του
Οι Δομινικανοί στο τέλος ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν και επικράτησαν με 94-90 της Βραζιλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ζαν Μοντέρο.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ασταμάτητος και η αντίπαλη άμυνα δεν βρήκε τρόπους για να τον περιορίσει. Έτσι η Δομινικανή Δημοκρατία έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Βραζιλία.
Ο πρώην περιφερειακός της Βαλένθια τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 9/14 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη και 19 στην αξιολόγηση. Ένα τρομερό show!
Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του El Problema
Jean Montero (El Problema 🇩🇴) – Clasificatorios FIBA.— Quisqueya Stats (@QuisqueyaStats) August 28, 2026
💰30 PEPAS
🔫3-8 2PTS (37.5%)
🔫5-9 3PTS (55.6%)
🔫9-14 TL (64.3%)
🤝3 AST
🧱3 REB
🥷🏿2 ROB
📈18 VAL
🕣39 MIN https://t.co/qdlk1gAuED pic.twitter.com/QPD8V9y82o
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