Μοντέρο: Έτσι διέλυσε τη Βραζιλία μέσα στο σπίτι της, το βίντεο με την 30άρα του

Νίκος Καρφής
Μοντέρο: Έτσι διέλυσε τη Βραζιλία μέσα στο σπίτι της, το βίντεο με την 30άρα του

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Δείτε το show του Μοντέρο κόντρα στη Βραζιλία, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να χαρίζει τη νίκη στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι Δομινικανοί στο τέλος ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν και επικράτησαν με 94-90 της Βραζιλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ζαν Μοντέρο.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ασταμάτητος και η αντίπαλη άμυνα δεν βρήκε τρόπους για να τον περιορίσει. Έτσι η Δομινικανή Δημοκρατία έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Βραζιλία.

Ο πρώην περιφερειακός της Βαλένθια τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 9/14 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη και 19 στην αξιολόγηση. Ένα τρομερό show!

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του El Problema

 
@Photo credits: FIBA
     

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