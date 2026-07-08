Ολυμπιακός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τοποθετήθηκαν για Ντόρσεϊ και Γουόκαπ!
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του μεγάλου χορηγού του Ολυμπιακού, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτήθηκαν για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων».
Μάλιστα, ρωτήθηκαν για τις εκκρεμότητες γύρω από τα συμβόλαια των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τοποθετείται:
«Πρέπει να πούμε τι σημαίνει συμβόλαιο. Είναι διμερής συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια που αν τη δεις αποστασιοποιημένα, όχι στην ελληνική πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν σέρνεται, δεν τρέχει τίποτα. Μονά ζυγά εμείς χάνουμε. Είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Μπάτζετ και salary cap. Μία ομάδα για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις».
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