Aνακοίνωση εξέδωσε το ΣΕΦ και ο κόσμος του Ολύμπιακού ετοιμάζεται για την παρουσίαση του γηπέδου στη ΔΕΘ.

Σε αυτοψία των εργασιών που γίνονται σε όλο το γήπεδο στο ΣΕΦ προχώρησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράνε τα έργα στο ΣΕΦ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να παρουσιάζει τις εικόνες από το εργοτάξιο, αλλά και το υπερσύγχρονο προπονητήριο της ομάδας.

Το νέο ΣΕΦ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης. «Στη φετινή, επετειακή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παρουσιάζει τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή. Στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού παρουσιάζουμε τον απολογισμό των τελευταίων 7 ετών, αλλά και το επόμενο μεγάλο βήμα: το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Ειδική μνεία έγινε και στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena: «Η πορεία του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής: μία επί χρόνια αναξιοποίητη Ολυμπιακή εγκατάσταση απέκτησε ξανά αθλητική ζωή και μακροχρόνια προοπτική μέσα από μία θεσμικά οργανωμένη συνεργασία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εδώ και επτά χρόνια, μία φράση συνοδεύει σταθερά κάθε μικρό και μεγάλο βήμα μας:

«Το ΣΕΦ αλλάζει».

Στη φετινή, επετειακή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παρουσιάζει τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή.

Στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού παρουσιάζουμε τον απολογισμό των τελευταίων 7 ετών, αλλά και το επόμενο μεγάλο βήμα: το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, το ΣΕΦ ακολούθησε μία συνεχή πορεία μετασχηματισμού.

Χώροι και εγκαταστάσεις που παρέμεναν ανενεργοί ή υποαξιοποιημένοι απέκτησαν ξανά ζωή. Αθλητικές υποδομές επανήλθαν σε χρήση. Ο περιβάλλων χώρος και το παραλιακό μέτωπο αναβαθμίστηκαν. Νέες συνεργασίες και μισθώσεις ενεργοποίησαν δημόσια περιουσία, δημιούργησαν νέες πηγές εσόδων και έθεσαν τις βάσεις για σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα του συγκροτήματος, ενώ νέες αθλητικές, κοινωνικές και καθημερινές χρήσεις διεύρυναν τον ρόλο του ΣΕΦ πέρα από την κεντρική αρένα.

Η πορεία του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής: μία επί χρόνια αναξιοποίητη Ολυμπιακή εγκατάσταση απέκτησε ξανά αθλητική ζωή και μακροχρόνια προοπτική μέσα από μία θεσμικά οργανωμένη συνεργασία.

Στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση εντάσσεται και η επισφράγιση της μακροχρόνιας αξιοποίησης της κεντρικής αρένας του ΣΕΦ και των συνοδευτικών της χώρων. Μία εξέλιξη που διασφαλίζει τη διατήρηση της αθλητικής ταυτότητας της εγκατάστασης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές νέες επενδύσεις και, κυρίως, ενισχύει τη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα του φορέα.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις αποτυπώνουν μία κοινή στρατηγική: τη μετάβαση από την απλή διαχείριση της δημόσιας αθλητικής περιουσίας στην ενεργή και μακροπρόθεσμη αξιοποίησή της.

Γιατί για εμάς η αξιοποίηση της δημόσιας αθλητικής περιουσίας σημαίνει κάτι συγκεκριμένο:

δημόσιος χαρακτήρας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, θεσμικά καθαρές και παραγωγικές συνεργασίες, νέες επενδύσεις, διασφάλιση της λειτουργίας και των θέσεων εργασίας και, πάνω απ’ όλα, μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα.

40 χρόνια μπροστά

Στη ΔΕΘ, όμως, δεν παρουσιάζουμε μόνο όσα έγιναν.

Παρουσιάζουμε όσα έρχονται.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται η συνολική αναπτυξιακή κατεύθυνση για το ΣΕΦ των επόμενων 40 ετών.

Ένα ενιαίο, σύγχρονο και βιώσιμο αθλητικό και μητροπολιτικό οικοσύστημα, που δεν περιορίζεται στην κεντρική αρένα αλλά αγκαλιάζει το σύνολο των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.

Σύγχρονες αθλητικές υποδομές.

Νέοι χώροι άθλησης και αναψυχής.

Περισσότερο πράσινο.

Πεζόδρομοι και ποδηλατικές διαδρομές.

Το παραλιακό μέτωπο.

Νέες δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες, αθλητές και πολίτες.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται μεγάλα έργα και νέες υποδομές, με κομβικό το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ), καθώς και ο νέος Πολυχώρος Άθλησης, οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι νέοι χώροι πρασίνου και καθημερινής δραστηριότητας.

Στόχος είναι ένας:

Ένα ΣΕΦ ζωντανό 365 ημέρες τον χρόνο.

Ένας χώρος που δεν αποτελεί προορισμό μόνο τις ημέρες των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, αλλά γίνεται μέρος της καθημερινότητας του πολίτη: για άθληση, περίπατο, ποδήλατο, αναψυχή και συνάντηση.

Τα τελευταία 7 χρόνια αποδεικνύουν ότι η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα επόμενα 40 δείχνουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σας περιμένει στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού, για να παρουσιάσει από κοντά τη διαδρομή των τελευταίων 7 ετών και το όραμα για τις επόμενες δεκαετίες.

ΤΟ ΣΕΦ ΑΛΛΑΖΕΙ

7 χρόνια αλλαγών. 40 χρόνια μπροστά».