Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε στα ύψη το συνολικό budget του Παναθηναϊκού μετά και την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με ποσά που... προκαλούν ίλιγγο και εκτοξεύοντας τον «πράσινο» προϋπολογισμό πάνω από τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε αναλυτικά τα συμβόλαια και το συνολικό budget του «τριφυλλιού».

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ... τίναξε (και) φέτος την μπάνκα στον αέρα. Και θα συνεχίσει να το κάνει από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι κινήσεις των «πρασίνων». Αν μη τι άλλο το budget του Παναθηναϊκού θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη την νέα αγωνιστική χρονιά και με ποσά που ξεπερνούν την σφαίρα της ευρωπαϊκής φαντασίας.

Η αύξηση σε σχέση με τη σεζόν 2025-26 θα είναι πολύ μεγάλη και θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ότι ο συνολικός προϋπολογισμός όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της ΚΑΕ (αγωνιστικό, λειτουργικό, διαμονές, τσάρτερ, διοικητικό προσωπικό κ.ο.κ.) θα φτάσει και θα... προσπεράσει κατά προσέγγιση τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το... προτελευταίο (;) «κερασάκι» στην «πράσινη» τούρτα ήταν η απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ να έχει να λάβει για την σεζόν 2026-27 το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι ο μοναδικός παίκτης των «πρασίνων» που έβαλε το «4» μπροστά στα χρήματα που θα έχει να λάβει ανά έτος.

Τα «πράσινα» συμβόλαια

Συγκεκριμένα θα είναι είναι ο 3ος με συμβόλαιο 4+ εκατομμυρίων ευρώ ανά χρονιά, μετά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ του Κέντρικ Ναν και τα άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ του συμπατριώτη του, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Φυσικά δεν είναι μόνο οι τρεις πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά (και όπως είναι λογικό και επόμενο) και τρεις από τους πιο ακριβοπληρωμένους σε ολόκληρη την Euroleague!

Ακολουθεί ο Ματίας Λεσόρ με 2,7 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος μετά και το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε λίγο μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, ενώ ακολουθούν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (2,2 εκατομμύρια ευρώ/έτος), Ίζακ Μπόνγκα (2,150 εκατομμύρια ευρώ/έτος) και Κώστας Σλούκας (2 εκατομμύρια ευρώ/έτος).

Ο Τσέντι Όσμαν έχει να λάβει 1.700.000 ευρώ για τη σεζόν 2026-27, ο Μουστάφα Φαλ 100.000 ευρώ λιγότερα (1.600.000), ο Ντίνος Μήτογλου μετά την ανανέωσή του 1.500.000 ευρώ, ο Τζέριαν Γκραντ 1.400.000, ο Μπράνκου Μπάντιο 1.300.000 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 1.100.000.

Πιο χαμηλά και κάτω από το ένα εκατομμύριο ευρώ ανά έτος βρίσκονται οι Βασίλης Τολιόπουλος (500.000 ευρώ), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (450.000 ευρώ), Δημήτρης Μωραϊτης (350.000 ευρώ), Λευτέρης Μαντζούκας (300.000 ευρώ) και Γιάννης Κουζέλογλου (150.000 ευρώ).

Αποζημιώσεις και Buy Out

Όσον αφορά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς η ετήσια αμοιβή του ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι βοηθοί του θα ανταμειφθούν με ένα εκατομμύριο ευρώ στο σύνολο. Φυσικά υπάρχουν και... εκκρεμότητες από την προηγούμενη σεζόν καθώς ο Εργκίν Άταμαν και οι συνεργάτες του (Τσενκ Γιλντρίμ και Χρήστος Σερέλης) έχουν να λάβουν 2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ υπάρχει και η αποζημίωση στον Μάριους Γκριγκόνις ύψους 550.000 ευρώ.

Και να 'ταν μόνο αυτά; Όπως είναι γνωστό ο Παναθηναϊκός πλήρωσε έως τώρα τρία buy out προκειμένου να αποκτήσει τους τρεις από τους τέσσερις παίκτες στη διάρκεια της φετινής offseason. Συγκεκριμένα έδωσε 1.500.000 ευρώ στη Βαλένθια για την αποδέσμευση του Μπράνκου Μπάντιο, άλλα 700.000 στην Παρτίζαν για τον Ίζακ Μπόνγκα και τέλος άλλα 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το Gazzetta, το αγωνιστικό budget για την επόμενη σεζόν ανέρχεται έως τώρα στα 42.800.000 ευρώ (!!) το οποίο είναι «net» ποσό και με την εφορία θα φτάσει τα 53.500.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφική κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού η οποία φυσικά θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το συνολικό budget στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα διαμονής και μετακινήσεων όπως επίσης και μισθοί διοικητικού προσωπικού και υπαλλήλων. Όπερ και σημαίνει ότι στο σύνολο, ο αριθμός αυτός ξεπερνάει κατά προσέγγιση τα 60 εκατομμύρια ευρώ ως συνολικός προϋπολογισμός της «πράσινης» ΚΑΕ!